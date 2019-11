El fiscal Morosoli pidió desafuero de Manini por el caso Gavazzo; el Parlamento decide

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excandidato presidencial de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos comparece este viernes ante la jueza penal Marcela Vargas en una audiencia.

El fiscal Morosoli pidió en la audiencia el desafuero de Manini, porque considera que este tiene fueros desde el domingo, fecha de las elecciones nacionales, por lo que no "podrá ser acusado criminalmente", según indica el artículo 114 de la Constitución. Por tanto, la sede judicial está inhibida de la acusación fiscal hasta tanto cesen los mismos.



Por su parte, la defensa de Manini se opuso al pedido de desafuero y pidió que la corte electoral se expida sobre la condición de senador de Manini



La jueza Vargas señaló que no se puede seguir la acción penal hasta que no se expida el Senado sobre los fueros.



Luego, la defensa de Manini se plegó a la posición de jueza. Ahora, el expediente va a la Suprema Corte y de ahí al parlamento para que se expida.



Manini respondió que no se ampara en fueros.



Jueza señaló que como Manini entró el parlamento debe seguir el procedimiento de desafuero.



Luego, Morosoli narró los resultados de su investigación que irá al Parlamento



El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputarlo por el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados al denominado caso Gavazzo.

En 2018, el militar retirado José Nino Gavazzo confesó en un Tribunal de Honor militar que en marzo de 1973 hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en las aguas del río Negro.



El 3 de octubre Manini Ríos ya compareció ante la jueza Vargas, pero sus defensores presentaron ese día un recurso de inconstitucionalidad por dos normas: la creación de la Físcalía General de la Nación y la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), leyes 19.334 y 19.293 respectivamente. Vargas decidió aceptar el recurso de la defensa, por lo cual la audiencia que estaba prevista para ese día se suspendió.



Luego de conocida la decisión de la jueza, el fiscal Morosoli dijo en rueda de prensa que en “varios casos” los que habían presentado recursos similares ante la SCJ y “la Corte ha optado en todos esos casos por declarar que la norma invocada en este caso como inconstitucional es acorde a Derecho”.



Morosoli señaló además que “lo que la Fiscalía sostiene en este caso es que el señor en cuestión no comunicó a la Justicia, tampoco comunicó a su superior jerárquico”. “Es lo que queremos probar en juicio oral y público”, añadió. “Aquí hablamos de intención deliberada de no dar cuenta”, sostuvo.



Por su parte, durante un acto en el barrio Casabó (Montevideo) esa misma noche, Manini Ríos afirmó que la fiscalía “opera como un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo en un caso donde el propio Ejecutivo está involucrado”.



Días después, el pasado jueves 17 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Manini Ríos, con lo que el juicio siguió adelante.

El 24 de octubre, al otro día de conocerse la fecha de esta citación judicial, Manini publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde enfatizó: "Como comandante en jefe del Ejército actué en todo momento bajo los límites de mi mando, realicé las comunicaciones correspondientes en el debido momento y a quien debía hacerlo. Miente quien dice que se ocultó información".



En tanto, había subrayado en esa ocasión: "Hoy les digo, desde la tranquilidad de mi conciencia, que yo, Guido Manini Ríos, aceptaré el fallo de la Justicia sea cual sea".



El excandidato presidencial había destacado también: "Tengo la plena convicción de que esta persecución a mi persona se debe a mi ingreso a la arena política que ha generado nerviosismo en círculos acostumbrados a manejar los hilos del poder. No lograrán que Cabildo Abierto se distraiga de su destino", apuntó.

Este jueves, luego del encuentro que mantuvo con Luis Lacalle Pou para afinar detalles de la alianza opositora que enfrentará a Daniel Martínez el próximo 24 de noviembre, señaló: "Voy a ir al juicio rápidamente para dejar bien claro mi actuación, de la cual estoy totalmente tranquilo que hice exactamente lo que debía hacer, y estoy totalmente convencido que acá lo que se buscó desde un primer momento fue otra cosa", señaló Manini Ríos.



Consultado si votarían el desafuero en el caso de que la Justicia lo pida, Lacalle Pou dijo: "A mi no me corresponde hablar en ese sentido", y fue interrumpido por Manini Ríos que señaló: "No va a pedir porque no me voy a amparar en fuero alguno, eso es lo primero que mañana voy a plantear en la audiencia (de este viernes)".