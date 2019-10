Lacalle: "Somos optimistas, pero estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Lacalle Pou cerró en la tarde de este jueves la ronda de reuniones con los principales líderes de los partidos de la oposición de cara a la conformación de una coalición que el 24 de noviembre próximo enfrente al Frente Amplio en la segunda vuelta.



Después de encontrarse con Pablo Mieres (Partido Independiente), Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Edgardo Novick (Partido de la Gente), esta tarde el candidato del Partido Nacional se reunió con Guido Manini Ríos, excandidato de Cabildo Abierto.



"Le hemos dicho que esta es su casa y Cabildo Abierto, como lo dijimos públicamente el domingo pasado, va a apoyar a esta fórmula presidencial, en el convencimiento, en el entendido de que representa el cambio por el cual nosotros hemos propugnado y hemos desarrollado toda la campaña política desde el mes de abril pasado", dijo el excomandante en jefe del Ejército en conferencia de prensa una vez hubo terminado la reunión.



“Sintonizando, interpretando el sentimiento de quienes nos han votado el pasado domingo es que hemos anunciado el apoyo de esta fórmula presidencial", agregó Manini Ríos.

Lacalle Pou, por su parte, “agradeció” el respaldo de Manini Ríos y dijo que "en estos días" han "conversado armonizando las propuestas rumbo al 27 de octubre.

“Obviamente que había matices, votamos a partidos distintos, pero hay un andarivel muy fuerte en el Uruguay que necesita de alguna manera fortalecer su seguridad, educación, economía, apostar al país productivo, aquellos que hacen andar al país todos los días, y en eso tenemos una fuerte coincidencia con Cabildo Abierto", complementó el candidato nacionalista.

Sentado en una mesa junto a Irene Moreira (senadora electa por Cabildo Abierto y esposa de Manini Ríos), Beatriz Argimón (candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional), Guillermo Domenech (senador electo por Cabildo Abierto) y Manini Ríos, Lacalle Pou dijo: "Notoriamente los uruguayos dijeron dos cosas: el Uruguay necesita una alternancia. Tal es así, que en la Cámara de Diputados, 56 diputados pueden llegar a conformar este compromiso con el país, esta coalición, y en la Cámara de Senadores, 17 senadores, más eventualmente el vicepresidente, o sea 18, van a conformar esa mayoría".

“El mensaje, ¿cuál es’: dejen de lado matices y pónganse de acuerdo en las cosas que el país necesita. Por eso, esta es la última reunión que tenemos con los distintos partidos que hemos tenido con Beatríz”, planteó Lacalle Pou.



"Somos muy optimistas, pero claramente esta es una elección nueva. Lejos del triunfalismo, esto se empieza de vuelta. Es entre el candidato del gobierno, el candidato y la fórmula del oficialismo, y la fórmula que llega hasta aquí por el Partido Nacional, pero que ya no es exclusivo del Partido Nacional, es una fórmula que tiene un acuerdo multicolor. Somos optimistas, pero estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido. Esta es una elección distinta y la vamos a competir en la cancha en los próximos 24 días", afirmó.

Por su parte, Manini Ríos negó que su apoyo a Lacalle Pou esté supeditado a la concesión de cargos durante un eventual gobierno liderado por el candidato blanco.

"Aquí no hay otro acuerdo que el de transitar estos días en aras de lograr que esta fórmula que está aquí presente obtenga el triunfo electoral del 24 de noviembre. No hay otro acuerdo. No hay acuerdos ni de cargos, y aún se está trabajando en un documento que va a ser la base programática que se va a completar. Se está trabajando sobre un borrador", planteó Manini Ríos.



Por su parte, Lacalle Pou dijo que cuando este borrador esté resuelto y "firmado por todos" lo harán público.



En tanto, Lacalle Pou agregó: "Hay una doble convocatoria: la primera al 24 de noviembre, la primera es llegar al gobierno, la segunda es la compañía para gobernar. Cuando hablamos de un país más plural, de muchas verdades, que vuelve al diálogo, que necesita encontrar consensos, estamos hablando del proceso electoral y estamos hablando de participación en el gobierno".

Además, el candidato blanco adelantó que el martes de la semana próxima la fórmula presidencial saldrá de gira “por todo el país”.



Manini señaló también que "Cabildo Abierto lo que pone aquí sobre la mesa son tres ejes principales: el país productivo, la lucha sin cuartel a la corrupción y la seguridad del uruguayo. Las demás propuestas de gobierno del ámbito que le toque actuar, sea el legislativo o donde sea, lo planteará como propuesta"



Lacalle dijo que de los cuatro partidos que participaron de reuniones con él "nadie se excluyó del acuerdo, nadie se excluyó del compromiso con el país. Somos todos grandes y nos conocemos, sabemos los perfiles de cada uno, sabemos las relaciones personales de cada uno".



"Lo que ha quedado claro en todas la reuniones y sí se los puedo confirmar que hay un órden de importancia y de relevancia que es fundamental en la actividad política y lo he visto en todos los partidos: país, partido y personas. Sin este órden es muy dificil avanzar en un país más próspero, más justo y más integrado", agregó Lacalle.



El candidato nacionalista apuntó contra su contricante, Daniel Martínez, al señalar que "hay una fórmula que puede tener acuerdos con muchos y no un partido político que ha quedado totalmente aislado, incapacitado de hacer ningún tipo de acuerdo con ningún partido político".



"Si uno apuesta a un gobierno plural, tiene que ser generoso y abierto, y no puede estar con la calculadora", subrayó Lacalle.

Por otro lado, Manini dijo que "no" entiende que sea "imprescindible" mantener contactos con "colorados, independientes, e incluso con el Partido de la Gente". "Yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo, como lo he dicho una y otra vez. Cabildo Abierto viene para articular, dialogar, ser parte de la solución y no parte del problema", subrayó.



Consultado sobre si no cree "necesario aclarar" declaraciones contrarias a su persona, que dijeron otros partidos de oposición en campaña, Manini respondió: "Yo doy vuelta la página. Cuando está el interés del país por delante no voy a buscar lo que nos divide, sino lo que nos une".

Lacalle Pou dijo que en el debate van a "hablar de todas las cosas". "Ahí ya no se va a poder escapar el candidato del gobierno, va a tener que decir, si sostiene o no los impuestos que tiene o no en su discurso, pero presente en el programa del Frente Amplio que va a aumentar".



"Al que hay que desplazar del gobierno, al que hay que ofrecer una alternancia, es al Frente Amplio todo porque todos son responsables, de alguna cosa buena que pueden haber hecho y del fracaso en las políticas más importantes del país", enfatizó el candidato nacionalista.



Manini se refirió al cambio en la jefatura de campaña de Daniel Martínez, que ahora lidera Yamandú Orsi, en estos términos: "Si a esta altura del partido se hacen ese tipo de cambios es porque se percibe que viene mal, muy mal".