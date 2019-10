Humo blanco para la coalición: Lacalle Pou sella acuerdo con el Partido Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El trabajo es en dos grandes líneas. Luis Lacalle Pou sabe que para ganar tiene que terminar de atar la coalición con los partidos de la oposición de forma sólida, para obtener de esa forma una mayoría parlamentaria que le permita aprobar la ley de urgente consideración.

En esa línea están trabajando los técnicos del candidato del Partido Nacional, intercambiando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para estructurar artículo por artículo un proyecto de ley de urgencia.

En paralelo la fórmula blanca se mueve para cerrar la coalición de gobierno. Si bien aún no hay un acuerdo formal, el ambiente del entendimiento es más que claro. Los partidos de la oposición visualizan “humo blanco” para sellar la coalición que les permita a todas las colectividades gobernabilidad durante los próximos cinco años.



Los blancos quieren tener el acuerdo electoral antes de terminar la semana, para en los primeros días de la próxima comenzar a recorrer el país. La primera reunión de Lacalle ayer fue con Pablo Mieres del Partido Independiente, y en la tarde viajó hasta la Casa del Partido Colorado.



El camino para el entendimiento con ambos partidos, y también con Cabildo Abierto, y el Partido de la Gente, fue allanado en la previa a las elecciones. El candidato blanco deberá resolver qué peso político le da a esos partidos en el gabinete ministerial. Pero en las primeras reuniones no se habló de cargos.

“Yo vengo a buscar el apoyo de hombres y mujeres del Partido Colorado no para una elección, para gobernar el país”, dijo Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto.

Sí es voluntad del blanco que los líderes de los cuatro partidos de la oposición integren el Consejo de Ministros, algo que se establecerá en los próximos días cuando se termine de sellar el pacto.



Respaldo colorado.

“Yo ya voy a plotear el auto con todo”, dijo a El País un dirigente colorado manifestando su apoyo explícito a la fórmula blanca que ayer a la tarde fue recibida por el excandidato Ernesto Talvi y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Ese era el ambiente que ayer a la tarde se respiraba en la sede colorada a la que llegaron militantes y dirigentes de todos los sectores colorados.



Allí el Partido Colorado extendió todo su apoyo al blanco al “recomendar” a sus militantes votar por la fórmula presidencial Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón en el balotaje del próximo 24 de noviembre.

Lacalle y Argimón llegaron a la sede colorada de Martínez Trueba minutos antes de las 18 horas y tras fundirse en un abrazo con Talvi, el expresidente Julio María Sanguinetti y el secretario general del partido, Guido Machado, que esperaban en el hall de la sede, fueron ovacionados por todos los colorados en la sala en la que usualmente sesiona el Comité Ejecutivo Nacional.



Luego que se suscribiera por aclamación una resolución de apoyo a los blancos, Lacalle Pou tuvo la palabra en un encuentro que fue cerrado a la prensa. El País supo que el presidenciable señaló allí que era una “enorme emoción y obligación” tener el respaldo de los colorados y que tras escuchar la declaración de apoyo le había “terminado de caer la responsabilidad” porque “aquí se respira República, aquí se respira democracia y aquí se respira futuro”, señaló.

Pero el Partido Colorado, que será el socio principal del acuerdo político para un eventual gobierno de coalición, no será el único integrante del bloque; también estarán en la mesa Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente y eso lo dejó muy en claro ayer el presidenciable. “Sabíamos que esta alianza no era solo entre nosotros, y esto a los más veteranos les va a implicar cambiar el chip, estamos en un proceso político histórico en el país, y como todo lo nuevo genera nerviosismo, y una enorme oportunidad”, indicó Lacalle ante la atenta mirada de Talvi, Sanguinetti e incluso del senador Pedro Bordaberry que presenció la reunión sentado junto al excandidato a la vicepresidencia, Robert Silva.

"Sin condiciones".

Lacalle y Talvi brindaron una conferencia de prensa tras sellar el apoyo institucional del Partido Colorado a la fórmula blanca. El economista reconoció que “el ganador es mano” y en ese sentido, espera la propuesta programática de los blancos para realizar una “contrapropuesta” dado que no habrá “ni cheques en blanco, ni condiciones”.



De acuerdo a informantes colorados, el equipo de Talvi tiene algunas consideraciones para realizar una vez que reciba el documento que preparan los blancos. Un dirigente del comando del economista indicó a El País que solicitarán que no se excluyan particularmente aspectos programáticos vinculados a la educación, a los derechos sociales y al medio ambiente.

Es una "enorme emoción y obligación” tener el respaldo de los colorados, dijo Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

Talvi indicó que con los blancos “estamos unidos por un amor por la libertad, los valores democráticos y republicanos. Vamos a construir un proyecto alternativo que le ofrezca al país otro futuro”.



Agregó que tiene “muchas más coincidencias que diferencias” con Lacalle y que trabajará sobre las coincidencias y va a “pulir” las diferencias. “Vamos a hacer campaña por la fórmula Lacalle-Argimón al igual que la que el doctor Lacalle Herrera hizo por el doctor Batlle” en 1999. “Esta relación no empezó ahora. Entré a la política hace 15 meses. Desde que recuerdo venimos construyendo con Luis una relación de confianza personal, que por suerte la tenemos. Esto es un partido, no es una unipersonal. No tengo dudas que tenemos enormes coincidencias”.

Lacalle se refirió a varios temas en la conferencia, entre ellos, al pedido de ciudadanos de conocer cuanto antes el contenido de la ley de urgente consideración que pretende enviar al Parlamento en caso de acceder al gobierno. “Estoy seguro que va a haber coincidencias”, respondió al ser consultado sobre cómo hará para conciliar los temas del mismo junto a los otros partidos políticos.



Además respondió a la petición para que se haga público el contenido del proyecto que ayer tenía más de 60.000 adhesiones en un sitio web: “Ojalá sean cientos de miles. Se van a enterar leyendo el programa del Partido Nacional”, señaló.

Lacalle se reunirá hoy con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para sellar -al igual que lo hizo ayer con los colorados- un apoyo institucional de todo el partido a la fórmula presidencial que él mismo encabeza de cara al balotaje. Hasta anoche, el comando de campaña del blanco no tenía definido aún si Lacalle Pou también se reuniría en esta misma jornada con el excandidato y líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.