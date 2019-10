Lacalle Pou se reunió con Mieres y recibió condiciones: "A priori, podemos suscribir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dio el puntapié inicial a la serie de encuentros cara a cara con otros líderes de partidos de la oposición de cara a la conformación de una coalición que le gane al Frente Amplio en el balotaje y gobierne desde el 1° de marzo de 2020.

La primera de esas reuniones después de las elecciones del pasado domingo fue con Pablo Mieres, líder y excandidato por el Partido Independiente, quien le entregó un documento con cuatro propuestas para un "gobierno de cambio".

A la salida del encuentro el líder del Partido Independiente aseguró que los contenidos de ese documento son "definitorios" y que el objetivo es apostar a que "haya un cambio político en el próximo período de gobierno".



"El apoyo a Lacalle Pou depende de que haya un consenso en cosas que nos parecen fundamentales", expresó Mieres si bien aseguró que su partido tiene claro que no va a "apoyar al candidato del Frente Amplio", Daniel Martínez.



"El país necesita un cambio", consideró.



Por su parte y con respecto al documento que le entregó Mieres, Lacalle Pou aseguró que "son puntos de sentido común que estaban en la agenda del Partido Independiente".



"Los vamos a analizar más detalladamente, pero a priori, podemos suscribir", agregó.



Con respecto a futuros encuentros con otros partidos, además del que está pactado para esta tarde con el Partido Colorado, el candidato blanco indicó que no hay un palazo marcado para hablar con los partidos.

Pablo Mieres. Foto: Leonardo Mainé.

"Mañana a las 17:00 horas con Beatriz (Argimón) nos vamos a reunir con Cabildo Abierto y estamos tratando de reunirnos mañana con el Partido de la Gente", dijo.



"Todos tenemos cierta urgencia en salir a la cancha, pero queremos hacerlo bien. Queremos que haya un documento y que los acuerdos estén claros", agregó Lacalle Pou.



El candidato también aseguró que "no va a haber" diferencias entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto en materia de Derechos Humanos.



Por otra parte habló sobre el cuestionamiento que se realizó al Partido Independiente con respecto a la ley de cuotas en el Parlamento. "La ley de cuotas se cumplió, porque establece la participación de las listas. Que el resultado en el Parlamento no lo confirme, no es trampa a la ley", indicó.



Otro tema que tocó el líder blanco fue la propuesta para reunir firmas con el fin de que se explique cuáles son los puntos marcados en la ley de urgente consideración que tiene previsto implementar un día después de asumir en caso de ganar la Presidencia.

Pablo Mieres y Luis Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé.

"Ya hemos hablado del tema, pero me alegra que haya 40.000 personas, y ojalá más, que vayan a leer nuestro programa de gobierno porque ahí está la ley de urgencia", opinó.



Además indicó que por ahora no tiene definido quiénes serán sus ministros, al ser consultado sobre un posible rol de Talvi, Mieres o Manini. "No quiero avanzar en ese sentido, porque dependerá de la intención de cada partido y el peso político electoral de cada uno. Hasta ahí llega mi posibilidad de aproximarme a este tema, por respeto y porque son los futuros socios que vamos a tener en nuestro gobierno", dijo.



Finalmente Lacalle Pou habló sobre el mensaje de apoyo que le envió el presidente brasileño Jair Bolsonaro. "Me parece que no es buena cosa que los distintos políticos y en este caso, distintos gobernantes, incidan u opinen en lo que pueda a pasar en otro país".



"Si yo fuera presidente de la República y hay un proceso electoral en Brasil, por más que me guste uno más que el otro, esperaría los resultados porque gane quien gane me tengo que llevar bien", agregó.



A diferencia de Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), quienes el domingo de noche, luego de conocidos los resultados electorales, manifestaron su apoyo a Lacalle Pou en la segunda vuelta, Mieres fue más cauto y dijo que su respaldo estaba supeditado a “entablar un diálogo con él (por Lacalle Pou) en el afán de ver si se compremete con una serie de puntos que para nosotros son claves para asegurarnos que el rumbo del cambio sea un rumbo que vale la pena".

El magro resultado electoral que registró el domingo hizo que el Partido Independiente perdiera la banca en el Senado que había tenido durante la pasada legislatura.

En la tarde de este miércoles, sobre las 18 horas, Lacalle Pou -junto a su compañera de fórmula, Beatriz Argimón- tiene marcada otra reunión, esta vez con Talvi y quien fuera su candidato a vicepresidente, Robert Silva. De ese encuentro, que será en la Casa del Partido Colorado, también participará el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.