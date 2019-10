Lacalle Pou busca cerrar acuerdos con los partidos esta semana

En 1999 la conformación de la coalición de colorados y blancos demoró apenas nueve días, hoy, a 20 años, el Partido Nacional y el Partido Colorado quieren romper aquel récord y cerrar la alianza en tan solo una semana.

Es que tanto blancos como colorados buscan cerrar antes del viernes el acuerdo político para sellar una coalición e iniciar una gira nacional a partir de la próxima semana.

El candidato presidencial Luis Lacalle Pou reunió a su comando de campaña ayer en el arranque de la jornada. Después de felicitar a todo el equipo por el desempeño en la carrera electoral, la que evaluaron como “sin errores y bajo todo lo planeado”, marcó las líneas de trabajo para la campaña hacia el balotaje.



Lacalle Pou pretende cerrar el acuerdo de coalición antes de finalizar la semana para, ya en los primeros días de la próxima, comenzar una gira por el interior del país agradeciendo a la militancia y a la dirigencia por el trabajo realizado.

Las negociaciones -en las que ya se avanzó de manera informal, y tienen el compromiso verbal de los cuatro candidatos de hacer campaña a favor de la fórmula blanca- tendrán dos grandes líneas de acción.



Una será un documento firmado de forma bilateral, es decir, entre el Partido Nacional y cada partido de la oposición que ingrese al acuerdo de coalición (Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente).



El segundo se trata de un compromiso general entre los cinco integrantes del acuerdo. En el primero se espera que ya se discuta entre Lacalle Pou y cada partido la participación que se tendrá en el gabinete ministerial, si es que la fórmula blanca resulta electa en el balotaje.

Lacalle se comunicó este lunes con el colorado Ernesto Talvi y le pidió que lo recibiera en la Casa del Partido Colorado. La solicitud desacomodó al comando político del economista que no tenía pensado que el encuentro con todo el partido pudiese ocurrir esta misma semana. Ante esto, Talvi solicitó una reunión al dos veces presidente Julio María Sanguinetti para “alinear” posiciones de cara a la conformación de la coalición.

Talvi llegó ayer sobre las 15:30 horas a la casa de Sanguinetti en Punta Carretas y tras una reunión que duró un poco más de una hora, comunicó que la intención fue “tratar de alinear al partido para estar unidos y seriamente programados para trabajar en esta coalición del cambio”. Ocurre que en el sector de Sanguinetti aún hay dirigentes molestos por la forma en que Talvi se manejó en la recta final de la campaña.



El colorado dijo ayer que tienen “coincidencia” en un “98% de los temas” y además subrayó que durante la campaña, ambos mantuvieron un “buen vínculo”. “Todas las campañas tienen momentos de tensión”, acotó el ahora senador electo.

Es la segunda vez en la semana que el economista denomina a la alianza política “coalición del cambio” y es en ese sentido que el colorado tiene puestas todas sus fichas. “Está claro que somos los partidos de la oposición los que vamos a tener la responsabilidad de construir el proyecto de país que va a reemplazar al que hoy nos gobierna”, respondió al ser consultado sobre el rol que deben tener los partidos integrantes del bloque.



Los colorados aspiran al igual que los blancos a tener cerrado el acuerdo esta semana. El diputado electo por el Partido Colorado, Felipe Schipani dijo a El País que la intención es “cerrar” el acuerdo esta semana para comenzar el lunes con una “gira nacional” de la que Talvi ya anunció que participará.



El economista dijo ayer a El País que en lo que respecta a su partido, primero tiene que “sellar un acuerdo institucionalizado y por otro, marcar las líneas del proyecto que es el que le vamos a presentar a la ciudadanía”.

En este sentido fue que ayer los colorados coordinaron para hoy a las 18 la visita de la fórmula blanca de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón al Comité Ejecutivo Central (CEN) del Partido Colorado en el que también estará Talvi, su compañero de fórmula Robert Silva y Sanguinetti. Talvi declaró que “ya está” su apoyo a la candidatura de Lacalle y que ahora lo que falta es “darle la simbología institucional” que sellará esta tarde todo el Partido Colorado. La rapidez de la oposición para cerrar cuanto antes un acuerdo de coalición quedó muy evidente ayer cuando los colorados tuvieron que reprogramar y adelantar dos veces la fecha para la sesión del CEN junto a la fórmula blanca.



Primero había sido fijada para el viernes, sin embargo, dos horas más tarde, el encuentro ya había sido cambiado para mañana. Finalmente, el comando de campaña colorado informaba que el encuentro sería hoy. La modificación fue para que Sanguinetti estuviese presente porque saldrá de viaje.

Manini: “No entiendo necesario acercar posiciones con Talvi”

En Cabildo Abierto también esperan por Lacalle Pou para comenzar a trabajar en un posible acuerdo político de cara al balotaje. El excandidato presidencial Guido Manini Ríos, dijo en una entrevista en el programa En Perspectiva que “seguramente” las conversaciones con Lacalle Pou “serán en estos días, en el correr de esta semana”. Al ser consultado sobre los acuerdos a alcanzar, respondió que otorgará “las mayorías al partido de gobierno si son en dirección a las soluciones de la gente”.



“No habrá mezquindad ni pedirle nada a cambio”, añadió. Uno de los aspectos más polémicos de la coalición es sin duda su relacionamiento con Ernesto Talvi, quien durante la campaña cuestionó que el excomandante integre la alianza. Al respecto, señaló no solo que no tuvo reuniones con él, sino que no “entiendo necesario acercar posiciones con Talvi”. “En todo caso tendría que acercar posiciones con Lacalle, que es el que tendrá la responsabilidad de dirigir la coalición”, agregó.