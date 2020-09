Desafuero: cuántos votos se necesitan, qué pasa si se aprueba y qué antecedentes hay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador Guido Manini Ríos insiste en que quiere que se voten el levantamiento de sus fueros para comparecer ante la Justicia por su actuación en el caso de las actas del Tribunal de Honor realizado al militar retirado José Gavazzo. Sin embargo, el camino para llegar al desafuero no parece tan sencillo.

La solicitud de desafuero de Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante del Ejército ante una confesión realizada por Gavazzo, quien reconoció que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973. En abril el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible".



Votos, consecuencias y antecedentes

La senadora nacionalista Carmen Asiaín, que además integra la Comisión de Constitución del Senado, explicó este miércoles en radio Sarandí que para que la cámara le quite los fueros se necesitan dos tercios de los votos, es decir el apoyo de 21 senadores.



"Para quitarle sus fueros, la cámara se debe pronunciar por una mayoría especial que es la más exigente que la Constitución requiere", explicó.



Además señaló que quienes decidan votarlo lo hagan no por "una consideración meramente política, aunque el órgano es político, si no que hagan un análisis jurídico", ya que lo que se solicita es que se expidan "sobre si hay motivo para la formación de causa".



Asimismo explicó que "el pedido del senador, que es muy respetable, no debería influir en el hecho objetivo de si hay o no motivo para la formación de causa".



Asiaín, y los legisladores blancos Graciela Bianchi y Carlos Camy que la acompañan en la Comisión, coinciden que a nivel jurídico no hay méritos suficientes para acceder al desafuero.



El desafuero de Manini Ríos se iba a votar ayer martes, pero tras un pedido de la bancada del Partido Nacional, la instancia se pospuso una semana. "No sabemos cómo van a ser las mayorías en la Comisión", remarcó Asiaín.



Consultada acerca de qué sucedería con Manini Ríos si se vota el desafuero, explicó: "En la legislatura pasada ocurrió con el diputado Wilson Ezquerra y el senador Daniel Bianchi, que a posteriori fueron a la Justicia. Cumplieron su condena y volvieron. No es como en el juicio político que el legislador pierde la banca si no que queda suspendido a los efectos de que la Justicia se pronuncie y después puede volver".



El año pasado, Bianchi compareció ante la Justicia por haber protagonizado un accidente en Punta del Este mientras conducía en estado de ebriedad. Por su parte, en 2017 Ezquerra fue juzgado por manejar alcoholizado por una ruta de Maldonado cuando atropelló a una mujer que circulaba por la misma ruta en una moto y en su misma dirección.



El anterior desafuero votado por la Cámara de Representantes fue el del diputado del Partido Colorado, Carlos Signorelli. En 2011 debió rendir cuentas ante la Justicia por problemas financieros durante su gestión al frente de la Intendencia de Artigas.



Bastante antes, en 1990, Armando Da Silva Tavares ganó una banca en el Partido Colorado. Un año después la Justicia pidió su desafuero, el que se consideró en 1991 y fue rechazado por un voto. En 1994 perdió la banca y compareció ante la Justicia.



INFORMACIÓN ¿Qué es un fuero? Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, explicó el pasado lunes en su podcast "La otra agenda" que "el fundamento técnico de la existencia de los fueros es la protección de la independencia de los órganos legislativos y no la protección de los legisladores" y por tanto "los fueros no pertenecen a los legisladores, sino al cuerpo legislativo preservando su independencia".



Los fueros preservan al Parlamento de que los senadores y diputados, "cuando emiten su voto o sus opiniones durante el desarrollo de la función legislativa, no puedan ser perseguidos por la misma por estar en contra por ejemplo del gobierno de turno y en forma libre poder expresarse", indicó.

Así está el escenario político

El Frente Amplio ya manifestó su voluntad de votar el desafuero. "No votarlo es ser cómplice de la impunidad", dijo su presidente, Javier Miranda.



Ciudadanos, el grupo colorado mayoritario dentro del Partido Colorado, se manifestó en la misma línea que la oposición. Batllistas, sin embargo, marcó una posición contraria.



Por tanto, es el Partido Nacional, el único con representación en la cámara que hasta el momento no ha dado una resolución sobre qué postura tomará en el Parlamento.

Lo que pasa en Cabildo Abierto

Desde ayer, dirigentes de Cabildo Abierto comenzaron una campaña en redes sociales contra el desafuero de Manini Ríos.



La diputada Silvana Pérez Bonavita, expresó: "Como presidente de la Agrupación Orientales Unidos de Cabildo Abierto transmito el espíritu de los cabildantes respecto al tema de la votación del desafuero de nuestro líder Manini Ríos. Nuestros militantes quieren a Manini en el Senado, cargo en el que fue electo. ¡No apoyan el desafuero!".



Elsa Capillera, también diputada, indicó: "Estimados amigos, ante los hechos de pública notoriedad... Como Presidente de Agrupación Purificación quiero decirles, que lo quiero donde el pueblo lo puso".



Estimados amigos ante los hechos de pública notoriedad...

Como Presidente de Agrupación PURIFICACIÓN quiero decirles, que

LO QUIERO DONDE EL PUEBLO LO PUSO !#ManinienelSenado — Elsa Capillera (@ECapillera) September 2, 2020

Ambos mensajes fueron bajo el hashtag #ManiniEnElSenado