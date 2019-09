Caso Gavazzo: Manini quedó como el único indagado; "las responsabilidades están a otro nivel", dijo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia de 13º Turno, a cargo del fiscal Rodrigo Morosoli, divulgó este martes un dictamen que señala que “corresponde dar por terminada la investigación preliminar iniciada respecto” de los funcionarios de Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa Nacional, los tres generales del Tribunal de Honor N° 1 y los tres generales del Tribunal de Honor de Alzada en relación al caso generado tras la confesión del militar retirado José Nino Gavazzo acerca de cómo se desechó del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

Dado esto, se continúa investigando si Guido Manini Ríos, hoy candidato presidencial y por entonces comandante en jefe del Ejército, incurrió en un delito con su accionar al conocer la confesión de Gavazzo y no transmitirla a la Justicia en tiempo y forma.

El dictamen fiscal dado a conocer este martes indica que la investigación “busca determinar si en el marco de las actuaciones del Tribunal Especial de Honor N.º 1 del Ejército Nacional (…) se tomó conocimiento de la ocurrencia de hechos con apariencia delictiva, y en caso positivo establecer si los mismos fueron oportunamente denunciados ante el sistema de justicia penal uruguayo por parte de los funcionarios públicos jurídicamente obligados a ello”.

Entre otros, el dictamen fiscal marca que no “consta que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento por parte del Comandante en Jefe del Ejército, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de G. (por Gavazzo) a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa”. “No surge además que el Comandante en Jefe del Ejército haya siquiera exigido a sus subordinados la documentación necesaria para remitirla a los órganos competentes del sistema de Justicia Penal”, añade.

Luego de conocida la decisión del fiscal en la noche de este martes, Manini Ríos fue consultado al respecto por Subrayado. “No tengo nada para decir, me estoy enterando por ustedes de la resolución”, dijo, y agregó: “Hasta que no tenga claro qué fue lo que se resolvió no quiero opinar, no quiero opinar en el aire”.

Interrogado acerca de información que indica que en 20 días el fiscal Morosoli lo citaría a una audiencia para imputarlo, Manini dijo: “Ya he dicho una y otra vez que yo hice lo que debía hacer. Lo tengo bien claro. Las responsabilidades están a otro nivel. Si se quiere eludir eso, ignorar eso, es otro problema”.

Además, dijo que “era evidente que esa iba a ser la actitud del fiscal” y agregó que Morosoli “estará mandatado para hacer lo que está haciendo”.