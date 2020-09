Gilberto Vázquez dijo que "altos mandos del Ejército" lo felicitaron por haber "ejecutado" y "secuestrado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) realizó una nueva conferencia de prensa este martes tras la divulgación la semana pasada de las actas del Tribunal de Honor al que se sometió en 2006 al coronel retirado Gilberto Vázquez. En esa instancia, entre otros, Vázquez dijo: "Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”.

Ignacio Errandonea, integrante de Famidesa y quien leyó una declaración en la conferencia, criticó el accionar de los generales que integraron ese Tribunal de Honor: "¿Dónde está el honor de estos generales?".

En agosto de 2006, Vázquez fue juzgado por un Tribunal de Honor militar luego de que se fugara cuando estaba detenido y había sido trasladado al Hospital Militar.

Vázquez elevó una carta con fecha 6 de setiembre de 2006 a un Tribunal de Honor de Alzada por considerar que había sido "mal juzgado" por su fuga por este Tribunal de Honor.



En su fundamentación, "escrita y firmada por Vázquez", precisó Errandonea, el coronel retirado expresó: "En cuanto a los delitos que pueda haber cometido creo que debería ser juzgado por la Justicia Militar, pero cabe destacar que he ejecutado numerosas personas, secuestrado, y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado (2005) inclusive", leyó Errandonea este martes.

Conferencia de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Foto: Marcelo Bonjour.

Este Tribunal de Alzada envió la carta de Vázquez al Comando General del Ejército para que evaluara si se debía aplicar o no el artículo 77 del Reglamento de Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas que establece: "Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie".

Documento: lea la carta completa de Gilberto Vázquez donde confiesa haber cometido crímenes en dictadura y haber sido felicitado por ello por altos mandos del Ejército

Errandonea continuó su lectura señalando que al día siguiente, 7 de setiembre de 2006, el Comando General del Ejército informó que se había puesto en conocimiento del por aquél entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, de "los antecedentes elevados en el oficio 463-L06, de fecha 6 de setiembre de 2006".

El jefe castrista "dispuso se continúen las actuaciones del Tribunal de Honor para oficiales generales, actuando como Tribunal de Honor de Alzada".

Además, la respuesta agregaba, según leyó este martes Errandonea, que "los delitos que se presumen surgen de las declaraciones del señor coronel en situación de retiro Don Gilberto Vázquez serán comunicados en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berruti, para dar intervención a la Justicia que se entienda corresponda". Este escrito lleva la firma de Manuel Saavedra, por aquél entonces comandante del despacho.

Respecto al punto de que "se comunicará oportunamente" a Berruti, Errandonea dijo que "su obligación es denunciar inmediatamente a la Justicia, y estos generales mantienen el ocultamiento. Ocultaron estos hechos al ministerio (de Defensa) y a la Justicia, y hoy siguen reclamando porque estos delitos han caducado, porque pasó mucho tiempo, porque están viejitos..., pero ¿qué honor tienen estos generales que no les tembló la mano para firmar lo que firmaron?".

"Como vemos, este Tribunal de Honor de Alzada siguió las actuaciones y halló culpable a Gilberto Vázquez de haber ofendido el honor por haber usado un peluquín y haber faltado a la palabra, pero no por todas las barbaridades que denuncia, que confiesa en el Tribunal de Honor y en esta carta firmada de puño y letra", remarcó Errandonea.

Las confesiones de Gilberto Vázquez eran parte de las actas a las que accedió Famidesa tras realizar un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa, que luego dieron a conocer El Observador y La Diaria la semana pasada.

La divulgación de estas actas generó polémica, debido a que el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez no remitió a la Justicia los documentos que hacían referencia a crímenes de lesa humanidad confesados por Gilberto Vázquezy, en cambio, los homologó.

Elena Zaffaroni, integrante de Famidesa, señaló este martes que al exministro de Defensa, José Bayardi, "tendría que darle vergüenza" decir que no ha leído las actas de Gilberto Vázquez. Zaffaroni dijo en diálogo con "Informativo Carve" (Radio Carve), que "no solo ha ocurrido" una situación similar con Bayardi, al señalar que "todo el sistema político ha actuado así".



Esta es la documentación que divulgó la organización en la conferencia de este martes: