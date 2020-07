Ernesto Talvi pateó el tablero: el líder colorado abandona la política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La decisión de Ernesto Talvi cayó de sorpresa incluso en su sector político (Ciudadanos), que en las próximas horas se pronunciará oficialmente. Si bien todavía no está en los planes de ningún dirigente salir a buscar un nuevo líder, diversas fuentes coloradas se animan a ensayar nombres y el del exsenador Pedro Bordaberry es uno de los que más suena. Consultado anoche por El País, Bordaberry prefirió no hacer declaraciones.

Tampoco fue posible obtener la palabra del expresidente Julio María Sanguinetti, con quien Talvi mantuvo notorias discrepancias en la puja por liderazgos dentro del Partido Colorado, una fuerza política histórica que ahora enfrenta un verdadero cimbronazo por el anuncio del excanciller, quien dijo que abandonará la política activa, no asumirá su banca en el Senado y tampoco se presentará como candidato para ocupar cargos de gobierno.

“Falta de adaptación fue lo que le faltó”, ensayaba un dirigente colorado que conversó ayer con El País luego de conocer la noticia. El economista enteró a todos de su decisión, incluso a su grupo político más cercano, por WhatsApp.



La bancada parlamentaria del sector Ciudadanos se reunirá hoy a las 16:00 horas en el Parlamento y luego, sobre las 17:00 horas, realizará una conferencia de prensa.

Talvi venía hace días reflexionando sobre su futuro y había comunicado que se tomaría licencia en el Parlamento hasta agosto. Fuentes de Ciudadanos comentaron a El País que al economista le molestaron mucho las recientes declaraciones de Francisco Bustillo, en las que el flamante canciller defendió la llamada “diplomacia de cóctel”. En su campaña, Talvi cuestionó que los embajadores “anden de cóctel en cóctel”, y bregó por una representación técnica y proactiva en la búsqueda de negocios en el exterior.

En la oposición

Desde filas frenteamplistas, el diputado José Carlos Mahía señaló: “Aunque tengamos diferencias, creemos que Talvi aportaba cosas importantes. No tuvo un solo cruce con la oposición durante su gestión. Si tuvo algún problema de adaptación de lo académico a lo político, debe haber sido en la interna de su partido”. Con consideraciones similares se pronunció el senador del Espacio 1001 Óscar Andrade, con quien el excanciller colorado tuvo un recordado debate televisivo en oportunidad en que ambos eran precandidatos a la Presidencia: “No es una buena noticia que Ernesto Talvi deje la política. Mis respetos”, sostuvo el frenteamplista.

Del mismo modo, la excandidata a la Vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, consideró que “es una mala noticia” para el sistema. “La gente que lo votó pierde representación, la coalición gobernante pierde balance y la gran perjudicada es la política”, sostuvo Villar.



También Pablo Ferreri entendió que la renuncia es perjudicial para el país: “Que se retire, más allá de las diferencias, es malo para el sistema político. La coalición es peor sin él, y el Parlamento hubiera tenido una voz de peso para aportar al debate democrático. Y romper el pacto con quienes lo votaron le quita credibilidad al sistema todo”, señaló el ex ministro de Economía y Finanzas.

Edgardo Martínez Zimarioff, alejado desde hace algunos años de la política activa tras ser 15 años ministro de la Corte Electoral, volvió a la actividad en el Partido Colorado el año pasado para ser su cuarto precandidato presidencial y para competir con Ernesto Talvi, José Amorín y Julio María Sanguinetti por la nominación presidencial. Zimarioff se pronunció en duros términos tras conocer la noticia. “El paracaidista se fue y no volverá. Qué bueno para el Partido y para el país. El malestar en sus propias filas ya era insostenible. Muchos estaban cansados de sus ataques histéricos y de creerse el dueño del Partido Colorado. Por suerte Ciudadanos tiene gente brillante y capaz”, señaló.



Para el senador frenteamplista Enrique Rubio, la noticia “confirma que la coalición multicolor fue una alianza solo electoral, políticamente extremadamente frágil, creada para derrotar al FA en 2019 pero incapaz de gobernar como tal. Da pena!! Duele por el futuro de nosotros los uruguayos”.

En el oficialismo

El diputado colorado Ope Pasquet indicó que Talvi se comunicó con algunos integrantes del partido antes de publicar su renuncia. “Era una de las posibilidades que manejábamos, pero yo no lo veía como una probabilidad”, confesó en diálogo con el programa Séptimo Día (Canal 12). “Esto se procesó internamente por Ernesto, es el resultado de un pedido de introspección y sinceramiento”, indicó Pasquet.

Por otra parte, el senador colorado y futuro ministro de Medio Ambiente Adrián Peña (su nombre para la cartera fue propuesto por Talvi) se pronunció en Twitter: “Hace tres años comenzamos! Trajiste renovación, ideas y nos devolviste las ganas de soñar. Respetamos tu decisión. El proyecto continúa y contigo dentro”.



A su vez, en Polémica en el Bar (Canal 10), Peña dijo que ahora Ciudadanos se plantea un “desafío” para seguir: “Nuestra bancada tiene diez legisladores, ocho que son nuevos en la función legislativa, pero vamos a continuar con el apoyo de él”, aseguró.

Carta de despedida

“Es una decisión de vida. Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto: liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público”, escribió Talvi en su carta de renuncia.



El economista reconoce que sobreestimó su capacidad de adaptarse del quehacer académico al quehacer político. “Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío”, destacó.

“Afortunadamente, Ciudadanos fue concebido como un proyecto institucional y no personal, trasciende las individualidades. Hay gente tremendamente capaz en Ciudadanos que habrá de ejercer el oficio político mucho mejor que yo”, agregó.



“Hoy Ciudadanos tiene una bancada parlamentaria decisiva para asegurarle al país gobernabilidad y estabilidad a la coalición, a la que nos comprometimos a acompañar. Más de 40 de sus referentes políticos y técnicos trabajan en posiciones de responsabilidad ejecutiva en el gobierno. Ciudadanos, además, cuenta con 17 secretarías técnicas con más de 300 destacados profesionales que brindan apoyo a sus legisladores y contribuyen a la calidad de las decisiones públicas”, agregó.

Finalmente, Talvi señala: “Vuelvo al llano. Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa. (...) Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás espero que puedan comprenderme”.

"No es lo mío" “Queridos amigos”. Así eligió Ernesto Talvi encabezar una carta que envió ayer por WhatsApp a sus dirigentes políticos en la que anunciaba su alejamiento definitivo de la actividad política. En la misiva, el economista admitió que “no es lo mío” la actividad política dado que no supo adaptar su capacidad académica al “quehacer político”. Ahora su sector, Ciudadanos, queda sin un claro líder y deberá reorganizarse, en medio de una campaña hacia las departamentales de septiembre.



Paso a paso: el proceso de su salida

Ernesto Talvi junto a Julio María Sanguinetti. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

Veto

En marzo de este año Talvi veta a Julio Luis Sanguinetti, hijo del dos veces presidente Julio María Sanguinetti, para ir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La decisión ocurre en medio de diferencias políticas entre su sector, Ciudadanos y Batllistas, que lidera el expresidente.

"Alejamiento"



En pleno combate a la pandemia del coronavirus en la que el canciller fue reconocido, entre otras cosas, por su labor en la repatriación de uruguayos, en su sector, Ciudadanos, denuncian el “alejamiento” del colorado de su rol más político.

Diferencias



En su corta actuación como canciller, Talvi tuvo varias diferencias con el presidente, Luis Lacalle Pou, entre ellas, en la designación del embajador de Uruguay en Buenos Aires.

Venezuela

El colorado evitó referirse a Venezuela como una dictadura, en una entrevista concedida a El Observador a principios de junio.

Oficial

El martes 9 de junio, Talvi se reúne con Lacalle Pou y le comunica formalmente su alejamiento de la Cancillería para dedicarse de lleno a la actividad política, hecho que se produciría antes de fin de año.

Renuncia

El miércoles 1° de julio Talvi anuncia su renuncia como canciller, 24 horas antes de que Uruguay asuma la presidencia pro témpore del Mercosur.

Último acto



El martes 7 de julio el colorado participa de su último acto político en el lanzamiento de la lista 600 de su sector a la IMM.