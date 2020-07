Ope Pasquet: renuncia de Talvi "se ve como una sorpresa en Ciudadanos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet habló sobre el anuncio del ex canciller Ernesto Talvi, quien este domingo anunció que se retira de la actividad política en general. Su renuncia "se ve como una sorpresa en Ciudadanos", indicó en diálogo con el programa Séptimo Día (Canal 12).

El diputado indicó que Talvi se comunicó con algunos integrantes del partido antes de publicar el comunicado en el que anunciaba su renuncia. "Era una de las posibilidades que manejábamos, pero yo no lo veía como una probabilidad", aseguró.



"Esto se procesó internamente por Ernesto, este es el resultado de un pedido de introspección y sinceramiento", indicó Pasquet y agregó: "Entiende que la política no es lo que sabe hacer mejor".



"Sentimos un profundo respeto y ahora nuestro compromiso se redobla", aseguró el diputado al programa.

Mañana lunes a las 16:00 se reúne la bancada de Ciudadanos para evaluar los pasos a seguir tras el anuncio. "Seguimos respaldando la coalición y ese será nuestro rumbo político", finalizó.

"Como sector nos afecta"

Por otra parte, el senador colorado y futuro ministro de Ambiente Adrián Peña también se refirió a la renuncia del líder de Ciudadanos. "Es una noticia que obviamente, como sector, nos afecta".

"Lo primero es respetar una decisión que, como en cada caso que se toman decisiones de posiciones a ocupar o de lugares a ocupar en política, hay que respetar", indicó al programa Polémica en el bar (Canal 10). "Es una decisión personal, es una decisión de vida. Él lo explica claramente en la nota, deja la actividad política partidaria, no así el sector, él está muy comprometido y va a seguir trabajando activamente desde lo que a él le gusta hacer que es aportar desde el punto de vista de las ideas, de la generación de propuestas".



Peña dijo además no saber si la decisión del ex canciller fue tomada por "una causa única", pero opinó que lo que podría haberlo llevado a ese lugar fue "que él (por Talvi) creyó que se podía adaptar más a lo que es la actividad política partidaria".



"La política partidaria en particular tiene sus características y él entiende que no logró adaptarse del todo", dijo el senador. Con respecto al sector, indicó que hay un "desafío" para seguir, ahora que el líder de de Ciudadanos decidió dar un paso al costado.



"Nuestra bancada que tiene 10 legisladores, ocho que son nuevos en la función legislativa, pero vamos a continuar además con el apoyo de él", aseguró.

Sobre las 23:45 horas de este domingo, Peña escribió en su cuenta de Twitter: "Hace tres años comenzamos! Trajiste renovación, ideas y nos devolviste las ganas de soñar. Respetamos tu decisión. El proyecto continúa y contigo dentro. Este lunes a las 16:00 nos reunimos en Bancada y seguiremos trabajando por ese pequeño país modelo! Gracias Ernesto Talvi".

Hace tres años comenzamos!

Trajiste renovación, ideas y nos devolviste las ganas de soñar.

Respetamos tu decisión.

El proyecto continúa y contigo dentro.

Este lunes a las 16:00 nos reunimos en Bancada y seguiremos trabajando por ese pequeño país modelo!

Gracias @ernesto_talvi pic.twitter.com/JzjF7If7BT — Adrián Peña (@adrianbatllista) July 27, 2020

Quien también se pronunció sobre la salida de Talvi fue Felipe Schipani, diputado de su sector, Ciudadanos, que escribió en su cuenta de Twitter en la medianoche de este lunes: "Respetamos la decisión personal de Ernesto Talvi y le agradecemos por habernos devuelto la ilusión en un momento difícil para el Partido Colorado. Seguiremos trabajando, comprometidos con nuestro partido y el gobierno de coalición que integramos. ¡Viva el Porvenir!".