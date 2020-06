Tensión en gobierno por dichos de Talvi sobre la situación en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou pidió congruencia al canciller Ernesto Talvi al momento de tener que referirse a la situación en Venezuela.

En una entrevista en El Observador, el ministro fue consultado sobre si calificaría al país caribeño como una dictadura. Respondió que “este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo”.

Fuentes políticas informaron a El País que, en muy buenos términos, el presidente Lacalle pidió ayer al colorado congruencia con el gobierno al momento de tener que referirse al régimen en Venezuela. Lacalle se reunió ayer con Talvi en Torre Ejecutiva. A la salida del encuentro, el ministro dijo que “con el presidente estamos 100% alineados, más allá de la semántica, cada uno tiene su rol”. El secretario de Estado señaló que “nosotros estamos trabajando desde que arrancamos porque lo de Venezuela es una causa que a nosotros nos convoca de manera muy personal”.

El canciller dijo que con el gobierno de Nicolás Maduro “tenemos diferencias enormes y distancias enormes, he dicho, Venezuela no es una democracia, es un país en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, pero dicho esto, estamos dispuestos a trabajar para que haya un diálogo”.

Mientras tanto, ayer, el excanciller Rodolfo Nin Novoa dijo que la postura que tomó el ministro de Relaciones Exteriores sobre Venezuela “es la misma posición” que tenía el gobierno frenteamplista.



En diálogo con radio Monte Carlo, Nin Novoa dijo que “cuando uno es canciller y representa los intereses nacionales, no puede andar dando opiniones personales, sobre todo cuando en el marco de esas opiniones se está trabajando para que exista un diálogo que levante las restricciones y que ayuden a los países y a los pueblos de esos países a superar esa situación”.

Asimismo, expresó que “Venezuela tiene un gobierno absolutamente autoritario y los derechos humanos se violan, pero que, en función de ser uno canciller, si quiere colaborar en la salida a los problemas, no puede andar catalogando los gobiernos”.



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también hizo referencia a los dichos de Talvi. “Conceptualmente coincidimos con los dichos del canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. El presidente de la República ha sido muy claro en eso desde siempre: entiende que cuando no hay respeto por derechos humanos y no hay democracia, obviamente es una dictadura”, dijo.