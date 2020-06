Nin sobre postura de Talvi sobre Venezuela: "Es la misma posición que teníamos nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excanciller Rodolfo Nin Novoa dijo que la postura que tomó el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Talvi sobre Venezuela "es la misma posición" que tenía el gobierno pasado. Las declaraciones fueron en Radio Montecarlo el lunes.

En una entrevista con El Observador publicada el sábado pasado, cuando se le preguntó a Talvi si Uruguay no va a calificar a Venezuela como una dictadura, respondió: "Este canciller no va a decir en este rol esa palabra y lo que yo piense personalmente respecto del régimen que gobierna Venezuela dejó de ser relevante en el momento en que asumí este cargo".



Nin Novoa dijo que "cuando uno es canciller y representa los intereses nacionales, no puede andar dando opiniones personales, sobre todo cuando en el marco de esas opiniones se está trabajando para que exista un diálogo que levante las restricciones y que ayuden a los países y a los pueblos de esos países a superar esa situación".



Asimismo, expresó que "Venezuela tiene un gobierno absolutamente autoritario y los derechos humanos se violan, pero que, en función de ser uno canciller, si quiere colaborar en la salida a los problemas, no puede andar catalogando los gobiernos".



Por otra parte, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou "salió a contradecirlo" y "se empiezan a ver algunas diferencias complejas en la coalición multicolor".



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también hizo referencia a los dichos de Talvi ayer lunes en rueda de prensa. “Conceptualmente coincidimos con los dichos del canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. El presidente de la República ha sido muy claro en eso desde siempre: entiende que cuando no hay respeto por derechos humanos y no hay democracia, obviamente es una dictadura”, dijo.