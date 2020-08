Tras duras críticas de Adeom, Martínez dijo que si gana la IMM buscará mejorar vínculos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cumpliendo con una serie de reuniones con los candidatos, la directiva de Adeom recibió ayer a Daniel Martínez, con quien mantuvo duros enfrentamientos cuando fue intendente de Montevideo. La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, dijo que la administración en la que Martínez estuvo como intendente fue “la peor” en cuanto “al relacionamiento con los trabajadores y en el cumplimiento de los convenios y los acuerdos alcanzados”.

Además, comentó que era “fundamental” que el candidato se acercara y que “mostrara que puede haber otro vínculo o que, por lo menos, le interesa tener otro vínculo con los trabajadores”. “Reconocer que hubo errores cometidos era fundamental. Le mencioné que todos tenemos la oportunidad de cambiar y de mejorar lo que hemos hecho mal si reconocemos que hubo errores. Eso estuvo sobre la mesa”, agregó.



Siendo intendente de Montevideo, Martínez llegó a acusar a Adeom de “prepotencia” y de “falta de respeto institucional y democrática”. Luego de una ocupación que los trabajadores hicieron en el segundo piso de la Intendencia, donde se encontraba su despacho, el hoy candidato también señaló que el sindicato “lo tenía podrido”.

Martínez dijo que si vuelve a ser intendente, creará una comisión para mejorar el relacionamiento con el gremio.



“Nosotros lo que planteamos era, bueno, un reconocimiento de que sin duda en este período la relación no discurrió por los caminos que de repente a todo el mundo nos hubiera gustado. Y lo que proponemos es, en el caso de ganar nosotros en setiembre, el formar inmediatamente una comisión con personas que puedan empezar a avanzar hacia una determinación de criterios acordados de relacionamiento, también por supuesto de plataforma, de forma de lograr superar algunas cosas que se dieron en este período. Creo que, lo he dicho mil veces, la idea no es nunca estar enfrentado a un sindicato, la idea es buscar trabajar. Cada uno tiene su papel”, sostuvo.



Consultado sobre qué habría que cambiar para mejorar ese relacionamiento, Martínez dijo que “no hay que adelantarse”.



Ripoll, en tanto, consideró “importante para Adeom recibir a todos los candidatos previo a la elección departamental”. “La única que no se ha acercado es Cosse”, anotó.

Tenso vínculo.

Durante la reunión, Adeom le volvió a plantear al candidato los reclamos que le hizo cuando fue intendente, sin obtener respuestas, como la remunicipalización de servicios (por ejemplo los que presta la empresa CAP de limpieza en las zonas céntricas) y la incorporación de unas 400 mujeres que concursaron hace años y se encuentran en una lista de prelación, sin haber sido incorporadas a la plantilla municipal. Ripoll le dijo a Martínez que sí se tomaron hombres que estaban en esa lista, con un claro “doble discurso” en cuanto a políticas de género.

El vínculo entre Martínez y Ripoll, cuando el excandidato presidencial dirigió la IMM, fue tenso. En enero de 2019, el frenteamplista generó polémica con la propuesta de declarar esencial la limpieza tras un paro del sindicato en la recolección de residuos que dejó a Montevideo sin el servicio durante casi una semana.



Ripoll respondió en ese entonces que Martínez era un intendente que “ha estado ausente en todos los temas”, y que basó su propuesta, “en querer decretar la esencialidad en un servicio que no tiene ningún elemento y lo dice claramente la OIT, para que haya decreto tiene que haber riesgo sanitario y peligrar la vida”.

IMM. Foto: Nicolás Pereyra

Este cruce se suma a las declaraciones que hizo Martínez en junio de 2018, luego de que representantes de Adeom ocuparan el segundo piso de la IMM por entender que la comuna había demorado en presentar el proyecto de designación presupuestal. “Lamentablemente lo único que hacen es generar hecho tras hecho de confrontación. Y así no va. Realmente estamos todos podridos”, había señalado Martínez.