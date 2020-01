Adeom reclamó más personal para hacer tareas de limpieza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente Christian Di Candia hizo ayer un balance positivo de la limpieza y la recolección de residuos durante las fiestas y presentó al nuevo director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Sebastián Bajsa.

Inmediatamente después de la presentación en el Palacio Municipal, Adeom convocó a conferencia de prensa para dar su punto de vista sobre el mismo tema y reclamar la remunicipalización de los servicios de limpieza. Según la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, la recolección de los residuos fue exitosa durante las fiestas porque la administración siguió los consejos de Adeom para hacer frente a la coyuntura.



“Lamentablemente en los años anteriores y en las administraciones anteriores los planteos y las propuestas que hacían los trabajadores no eran escuchados y no eran tomados en cuenta. Llegamos casi al extremo de que se privatizara el servicio de levante lateral de contenedores. Ustedes recordarán camiones que fueron sacados del área de Limpieza, un boicot realizado por parte de la administración anterior, donde no se compraban repuestos y se tiraban compras ‘para atrás’, lo que hacía que prácticamente no tuviéramos camiones para asumir la limpieza de la ciudad”, agregó Ripoll.

Según la dirigente sindical, “se demostró que podemos hacer el trabajo bien sin nos dan los recursos, a pesar de que faltó personal, lo cual reconoció la administración”.



Ripoll dijo que “lamentablemente esta carencia de personal hizo que se tuvieran que contratar igualmente servicios privados, que a nuestro entender eran innecesarios si tuviéramos la cantidad suficiente de trabajadores municipales. Se gastó muchísimo en Zona Limpia, que es cuando limpian afuera de los contenedores. Y eso se da porque no tenemos el personal suficiente para hacerlo”.

Necesidad urgente.

Según Ripoll, “de manera urgente se necesitan 20 choferes y 20 obreras para cumplir mínimamente con los servicios y que la gente pueda salir de licencia (solo para área de contenedores). Luego tenemos las regiones, como el Cantón 2, Usina 3 y el resto de las bases, que necesitan personal para la Zona Limpia y la limpieza de basurales. Y ahí el número es bastante mayor”.



La secretaria general de Adeom dijo que la División Limpieza “está hoy en el entorno de los 1.000 y pocos trabajadores”, y que “si se va al histórico, duplicaba ese número, y más. Si hacemos el racconto de los trabajadores que están, entre cooperativas, ONG y empresas privadas, que son muchísimas, debería tener un tamaño que duplica al que tiene hoy”.

Fin del período.

El flamante director de Desarrollo Ambiental, Sebastián Bajsa, mencionó algunos de los “proyectos estratégicos” en los que está trabajando el departamento y en los que se avanzará este año. Uno de ellos es un plan piloto en algunos municipios que implica “repartir contenedores para que los ciudadanos puedan hacer sus tareas de reciclaje, procurando la educación y la promoción a ese tipo de actividad”.



A esto se suma que se van a generar “centros donde los vecinos van a poder llevar sus residuos separados”.



Los proyectos se enmarcan en dos líneas de trabajo: fortalecer la recolección y avanzar hacia una gestión más sustentable de los residuos.