La IMM está decidida a privatizar más áreas de Limpieza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un reclamo histórico de Adeom de remunicipalizar la limpieza que desde hace 15 años hace la empresa CAP en áreas centrales de la ciudad, la Intendencia de Montevideo ha manifestado su decisión de avanzar en la privatización de los servicios de recolección y barrido.

A la licitación para entregar a un privado 12 camiones levantacontenedores, la administración de Christian Di Candia sumará ahora la privatización de la limpieza y el lavado de calles y aceras en ferias y periferias de la capital. También se concedió a un privado la limpieza de los propios camiones, tarea que hacían exclusivamente los municipales.



Esta política privatizadora que se acentuó durante la gestión del exintendente Daniel Martínez, llevó a que el relacionamiento entre Adeom y la IMM se tensara al máximo, generando un nuevo conflicto que el sindicato de los municipales decretó la semana pasada y que derivará próximamente en paralizaciones, asambleas, movilizaciones “distorsivas” y ocupaciones de lugares de trabajo.



Según el pliego del llamado a licitación para la limpieza de ferias, el concesionario deberá encargarse del barrido, el transporte y la disposición final de los residuos que se encuentren en calzadas y aceras. “La recolección deberá realizarse con vehículo compactador. Se incluye el barrido en detalle y papeleo, de línea de propiedad a línea de propiedad. Y el lavado a presión de calzadas y aceras en ferias (no en periferias), de líneas de propiedad a líneas de propiedad. El agua a utilizar deberá ser de fuente propia”, señala el pliego, al cual tuvo acceso El País.



“Nosotros pedimos que pararan el llamado, pero lo que nos dijeron es que ya está en preadjudicación”, declaró a El País la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.



“Le habrían planteado a las empresas que tomaran a la gente de Tacurú porque hay parte de las ferias que hoy hace esa ONG. Lo que nosotros pedimos es que no nos saquen las ferias que hacemos los municipales y que nos den la posibilidad de hacer lo que le permiten hacer a las privadas. Por ejemplo: a nosotros no nos dejan hidrolavar las calles. Y vos ves en el Centro que a los privados sí les dejan hacerlo”, indicó Ripoll.



“Obviamente la limpieza de las ferias mejorarían mucho si nos dejaran ser competitivos. Que nos permitan hacerlo con la misma cantidad de gente (los privados lo hacen con el doble de personal) e hidrolavar las calles. Sobre eso no respondió Di Candia”, agregó.

"Sabotaje" Según la secretaria general del sindicato, “hay una política privatizadora clara y sin argumentos” que fue iniciada por el hoy candidato a presidente Daniel Martínez y es continuada por su sucesor Christian Di Candia.



“El mantenimiento no funciona y no funcionaba desde que asumió Martínez. Cambiaron los directores y cada vez funciona peor. Para nosotros, es algo que se está saboteando a propósito, porque los repuestos no vienen, no hay cambios de fondo y se mantienen directores que en lugar de mejorar, empeoran. Hoy el problema que tenés es que faltan camiones, a pesar de que se compró una flota nueva. Están parados porque no vienen los repuestos, y esas cosas no dependen de los trabajadores, dependen de las direcciones”, sentenció Ripoll.

Los camiones.

Como diera cuenta El País, el motivo detrás de este nuevo conflicto con el gobierno departamental es, principalmente, la voluntad de la Intendencia de seguir adelante con la privatización de 12 de sus camiones levantacontenedores, para lo cual puso en marcha un llamado a licitación.



Ripoll dijo ayer que el intendente Di Candia se comprometió a “devolver” los camiones que fueron retirados del servicio para “prepararlos” para la licitación, y que ello no ocurrió.



En este sentido, comentó que se impuso la posición del director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, quien en todo momento se ha mostrado partidario de continuar adelante con el llamado.

La Intendencia entregará una docena de camiones a privados. Foto: Archivo El País.

“Tenemos grabado a Di Candia en la reunión que mantuvimos con él, en la que nos prometió que devolvería los camiones”, sostuvo Ripoll.



Según el pliego del llamado a licitación, los camiones se ofrecerán en dos lotes de seis unidades cada uno. Uno de la marca Mercedes Benz, con vehículos de 2005, 2007 y 2009, por US$ 360.000. Y el restante de la compañía Scania (todos los camiones son de 2012) por US$ 480.000.



Puntigliano dijo a El País que los camiones que integran el llamado son “los más viejos y en peor estado”, y que incluso se han utilizado en los últimos años para “canibalizarlos” (quitarles repuestos para colocárselos a otros).

Nuevo lavadero.

Sumado a la licitación de parte de la flota y del servicio de limpieza de ferias, la Intendencia puso en manos de un privado el lavado de los propios camiones levantacontenedores.



“Abrieron un lavadero privado especialmente para los camiones, cuando nosotros tenemos un lavadero en el sitio de disposición final de residuos”, sostuvo Ripoll.



“La Intendencia hizo una compra directa y abrió un lavadero privado en Belloni pasando Instrucciones, en el área de Montevideo rural. En un momento lo denunciamos a la Junta Departamental y lo clausuraron porque la gente se quejaba de que estaba contaminando. Después lo abrieron de nuevo”, agregó.



“Aparte, nuestro lavadero hace el lavado completo. Y el privado no. Si el camión va con basura, no te lo lava. Cortás la operativa tres horas y como no dejan a los municipales ingresar al lavadero, hay que mandar locomoción para ir a buscar a los choferes. Toda esta logística se hace para darle los lavados a los privados”, sentenció la dirigente sindical.



Según Ripoll, en el período anterior de Ana Olivera “se habían privatizado cosas, pero no tantas como ahora”.