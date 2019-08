Adeom se declaró en conflicto y anunció paros, movilizaciones y ocupaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de realizar ayer su Asamblea General con paralización de actividades entre las 11:00 y las 16:00 horas, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) convocó a conferencia de prensa para anunciar que se declaró “en conflicto” contra la administración del intendente Christian Di Candia.

“Es contra la Intendencia de Montevideo y no contra la gente”, precisó la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll.



“Di Candia quiso al principio mostrar un perfil distinto, pero las políticas son las mismas que llevó adelante (el exintendente) Daniel Martínez”, sentenció la dirigente sindical, quien no dudó en calificar el relacionamiento que tuvo el hoy candidato presidencial con Adeom como “el peor de la historia”.



Previo a la asamblea, el sindicato recibió una respuesta por escrito de Di Candia a los planteos de los municipales, la que Ripoll calificó como una “tomadura de pelo”.



La Asamblea General facultó a Ejecutivo de Adeom a realizar paralizaciones de hasta 48 horas; asambleas y movilizaciones “distorsivas”, y ocupaciones de “lugares estratégicos” de trabajo. No se fijaron las fechas.



El motivo detrás de este nuevo conflicto con el gobierno departamental es, principalmente, la voluntad de la Intendencia de seguir adelante con la privatización de 12 de sus camiones levantacontenedores, para lo cual puso en marcha un llamado a licitación.

Basura acumulada.

Ripoll dijo ayer que el intendente Di Candia se comprometió a “devolver” los camiones que fueron retirados del servicio para “prepararlos” para la licitación, y que esto no ocurrió.



En este sentido, comentó que se impuso la posición del director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, quien en todo momento se ha mostrado partidario de continuar adelante con el llamado.

Contenedor desbordado de basura en Montevideo. Foto: Archivo El País

“Tenemos grabado a Di Candia en la reunión que mantuvimos con él, en la que nos prometió que devolvería los camiones”, dijo la dirigente sindical. Según Ripoll, esta situación viene afectando la recolección de los residuos, porque se sacaron al menos tres camiones que estaban operativos y que son necesarios para la tarea.



En este sentido, informó que la noche del miércoles salieron 16 camiones en las dos regiones que tiene Montevideo (9 en una y 7 en la otra), “cuando deberían salir 29”.



Esto está impactando la recolección de los residuos en municipios como el CH, el D y el E, que abarcan populosos barrios como Parque Batlle, Pocitos, Punta Carretas, Carrasco, Piedras Blancas, Casavalle, Villa Española y la Unión.