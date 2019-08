Municipales reclaman haciendo hincapié en problemas de limpieza en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los funcionarios de la Intendencia de Montevideo realizarán hoy su asamblea general, lo cual afectará los servicios municipales desde antes del mediodía hasta el caer de la tarde.



Uno de los principales temas de preocupación es el “avance de las privatizaciones”, que abarca entre otras cosas la recolección de los residuos.

La Intendencia ha manifestado su voluntad de seguir adelante con la privatización de 12 de sus camiones levantacontenedores, para lo cual puso en marcha un llamado a licitación.



La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo ayer a El País que la administración se “llevó los camiones para prepararlos para la licitación” y que entre ellos había tres que estaban operativos. Indicó que el intendente Christian Di Candia se comprometió con el sindicato a “devolverlos”, lo cual no ha ocurrido. Y que esto está afectando la recolección de los residuos en la Región Este, que abarca municipios como el CH (el más populoso de Montevideo), el D y el E (en este último caso sería el menos afectado).



Como diera cuenta El País, la Intendencia tiene una flota “operativa” de 29 camiones, de los cuales tres o cuatro por día tienen que detenerse porque necesitan reparaciones. Con la incorporación de esta docena de unidades, podría poner en las calles, en el mejor escenario, 41 levantacontenedores.



El director de Gestión Ambiental de la IMM, Fernando Puntigliano, dijo a El País que los camiones que se ofrecen en el llamado “son los más viejos y en peor estado”, y que incluso se han utilizado en los últimos años para “canibalizarlos” (quitarles repuestos para colocárselos a otros).



Según el pliego del llamado a licitación, los camiones se ofrecerán en dos lotes de seis unidades. Uno de la marca Mercedes Benz, con vehículos de 2005, 2007 y 2009, por US$ 360.000. Y el restante con unidades Scania (todas de 2012) por US$ 480.000.

Contenedor desbordado de basura por conflicto de Adeom. Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

Según el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Eduardo Brenta, la administración necesita asegurar el servicio de recolección en fechas especiales, como las fiestas de fin de año. Y que así se lo planteó al sindicato, aunque sin lograr un acuerdo. “Lo que le dijimos a Adeom, en el Ministerio de Trabajo, es que la licitación se va a hacer a menos que se logre un acuerdo con ellos que satisfaga las necesidades del llamado”, precisó.

Otros reclamos.

La asamblea general de hoy tratará otros asuntos como el seguro de salud de los funcionarios, la salarización de partidas, reclamos en el área de Cultura y el ingreso de nuevo personal.



En este sentido, Ripoll dijo que, desde 2011, existe una lista de prelación con 400 mujeres que no han ingresado. “Esto está vinculado a la privatización. Contratan empresas en vez de tomar el personal que concursó y calificó para ingresar a la administración”, anotó la secretaria general de Adeom.



Con respecto al seguro de salud de los trabajadores, Ripoll indicó que hace más de un año se hizo un llamado a oferentes que todavía no ha terminado.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom. Foto. Marcelo Bonjour

“Eso hace que nosotros estemos perdiendo beneficios que no le cuestan nada a la Intendencia, porque todas las mutualistas ofrecieron mayores beneficios. El único que está siendo beneficiado hoy es el Casmu, que brinda menos de lo que ofreció, porque no se ha resuelto todavía el pliego licitatorio y cobra todos los meses”, sostuvo.



Según la dirigente sindical, la salarización de partidas es un punto que está comprendido en el convenio colectivo, que tiene cuatro años de firmado. “La IMM no presentó ninguna propuesta, están incumpliendo el convenio”, destacó.



Por último, con respecto a los funcionarios de Cultura, señaló que está pendiente la conformación de una bipartita para negociar el tema de las presupuestaciones, que tuvo un primer avance en el Teatro Solís.