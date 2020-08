Adeom protestó por creación de 1.000 puestos y reclamó el ingreso de 400 trabajadoras 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Montevideo, protestó en los alrededores de la Intendencia de Montevideo (IMM), y llegaron al segundo piso, donde se encuentra el despacho del intendente Christian Di Candia, con banderas, gran estruendo y al grito de "queremos trabajar". Se dirigieron hasta allí para entregarle una nota al intendente y exigen una respuesta por parte de las autoridades.

En diálogo con El País, Eduardo Vignolo, presidente de Adeom, señaló que reclaman el ingreso de 400 mujeres que "entraron en un sorteo que se hizo en 2011 con un montón de otras compañeras y compañeros. Los hombres entraron todos ya".

"Son todas compañeras mujeres, madres de familia, en muchos casos están desocupadas", dijo Vignolo, quien apuntó a la administración al señalar que "la política de género tiene un doble discurso, para afuera una cosa y para adentro es otra".

Reclaman que "hay servicios muy diezmados", por lo que entienden necesario que estas trabajadoras"entren a reforzar lo que es limpieza, saneamiento, vialidad, fúnebres". También criticaron que esta administración "tomó más profesionales que obreros".

Esta manifestación surge después de que Di Candia anunciara el 27 de julio un programa que implica generar 1.000 puestos de trabajo temporal, para llevar adelante tareas de mantenimiento y sanitización de los espacios públicos. Esto para atender la situación de las personas que no perciben ingresos a raíz de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

Al respecto, Vignolo aseguró: "Las compañeras se movilizaron por eso, preocupadas de que escucharon que la intendencia va a tomar 1.000 trabajadores ahora y que ellas siguen siendo postergadas".

Sobre las condiciones de estos nuevos puestos de trabajo temporales, el dirigente sindical enfatizó: "Nosotros estamos convencidos de que en este país con $ 10.000 no vive nadie, una familia con $10.000 no vive y menos por tres meses".



Vignolo acusó también de que estos 1.000 trabajadores "van a hacer tareas que la intendencia ha dejado de hacer y que debería de hacerlas". Por otro lado, les preocupa la "precarización laboral", ya que "tomar gente por $10.000 no está bueno, inclusive va por debajo lo que es el (sueldo) mínimo".

Consultado sobre si esta es una propuesta demagógica, Vignolo señaló: "Si no es demagogia es muy parecido. ¿Por tres meses qué solución le estamos dando a la gente? No nos parece". Además, acusó a la IMM de haber tomado en los últimos meses "cargos de particular confianza con sueldos muy, muy altos, lejos de los $100.000, $120.000", que dijo "entraron y no sabemos para qué, por unos meses".

Los ediles blancos Diego Rodríguez Salomón y Álvaro Viviano acusaron días atrás de "acto demagógico" esta iniciativa de crear temporalmente nuevos puestos de trabajo en medio de la campaña electoral.



Al respecto, Di Candía había respondido un día después: “No estamos creando cargos, la creación de cargos es por Presupuesto y es por Junta Departamental. Ni siquiera son tareas ordinarias que hace la intendencia, es una apuesta solidaria. Creo que es bastante mezquino plantear este tipo de situaciones cuando hay familias a las que les está costando poder comer”.