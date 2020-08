"No existió denuncia de acoso sexual ni verbal ni por escrito", dijo Álvaro Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Villar, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio, fue objeto de una denuncia pública que realizó una cirujana en el programa Santo y Seña (Canal 4) en la noche del domingo.

La cirujana Mariana Carbón relató en el programa que había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del Maciel, que en su momento informó a Villar -además de a otros jerarcas de ese hospital- y que el director del centro de salud no actuó en consecuencia. "Villar siendo el director del hospital y habiendo una denuncia de acoso sexual debió de cambiarme de cargo de entrada", dijo la cirujana, que compartía guardia con el colega que presentaba esta conducta.



La cirujana relató la situación de acoso en la guardia: "Un buen día caímos muertos porque había trabajado hasta tarde. En el medio de la noche, me despierto con la triste noticia de que se estaba metiendo adentro de mi cama. Me pasó el brazo, la agarró, me apretó". La reacción de Carbón fue apartarlo.



A su vez, explicó que "desde el momento en que acusé de que iba a decir algo al respecto, (el denunciado) me retiró la palabra". La mujer escribió dos cartas explicando la situación, afirmó.



En una carta pública divulgada este lunes Villar asegura que "no existió denuncia de acoso sexual ni verbal ni por escrito que se haya presentado a la jefa de cirugía del Hospital Maciel" ni a él que, en el momento de los hechos denunciados, era director de ese centro médico.

¿Qué pasó, según Villar? El 6 de marzo de 2016 la cirujana presentó una denuncia policial contra un cirujano por "presuntos malos tratos y violencia de género". Luego, la denuncia fue archivada. La jueza de turno refirió a la denuncia "a un mal relacionamiento laboral entre dos profesionales. El fallo señala que se "resuelvan denunciante y denunciado sus problemas personales y que intervenga la Dirección del Hospital".



Después la dirección del Hospital Maciel "dispuso una investigación de urgencia", según Villar.



La carta también agrega: "La investigación arrojó denuncias graves hacia la doctora tenía, tanto a nivel técnico, abandono de guardias y mal relacionamiento de parte de ella para los cirujanos, anestesistas, internistas, enfermeros, y estudiantes de la Facultad".



Además, la misiva divulgada este lunes agrega que "ni del tenor literal de la denuncia que efectuara la propia Dra. MC, ni del informe de la Jefatura de Emergencia que se presentó ante la dirección del Hospital, existe referencia alguna a una situación de acoso sexual. Ni siquiera existe un mínimo atisbo en el relato de la Dra. MC que pudiera interpretarse como una señal de que ello hubiera acontecido".



Tanto la denunciante como el denunciado se sometieran a una evaluación en la Unidad de Control y Evaluación del Funcionario (UCEF) para así diagnosticar las causas de los problemas interpersonales. Después de "varias entrevistas e intervenciones, la UCEF emite su informe destacando 'disfuncionalidad y hostilidad del vínculo interpersonal', destacando la posibilidad 'de utilizar las prestaciones en salud mental (apoyo psicoterapéutico y/o psiquiátrico)'".



"En ninguna de las entrevistas la Dra. M.C refirió haber sido víctima de acoso sexual", asegura Villar.



A su vez, dice: "Ni la dirección del Hospital Maciel, ni la Jefatura de Emergencia ni el Comité de Evaluación del Funcionario del Hospital,

recibieron una denuncia de la Dra. M.C por la presunta existencia de una situación de acoso sexual de la que habría sido víctima".



Por último, dice que "el reintegro se vio dificultado a partir de que ambos médicos no podían trabajar juntos, por una disposición de la gerencia de Recursos Humanos de ASSE en ese sentido".



Además, se aclara que "no era posible desplazar al médico denunciado ya que se cargo había sido declarado en conflicto por la Sociedad de Cirugía" y el denunciado "seguía cumpliendo guardias invocando el carácter de guardia gremial".

Ante esta situación, "se solicitó instrucciones a ASSE para dar cumplimiento al reintegro" de la denunciante y "esta decidió que cumpliera las mismas tareas y por el mismo salario en el Hospital Español".



Martínez fue consultado por la denuncia por acoso laboral, abuso de poder y violencia de género contra Villar este lunes tras una reunión con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las cosas habrá que probarlas. Bien dijo Álvaro, que se investigue. Torquemada no soy. Para los que no sepan, Torquemada fue el párroco o cura que acompañaba a Isabel la Católica, responsable de quemar sin pruebas a españoles judíos, moros, etcétera", dijo.