Adeom recibió a Martínez y dijo sobre su gestión: "Fue la peor administración en relacionamiento y cumplimiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM) Daniel Martínez se reunió este lunes con Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), y otros representantes en la sede del sindicato.

Ripoll dijo que la última administración, en la que Martínez fue intendente, fue "la peor" en cuanto "al relacionamiento con los trabajadores, y el cumplimiento de los convenios y los acuerdos alcanzados". Las declaraciones en rueda de prensa fueron luego del encuentro.



Además, comentó que "era fundamental" que Martínez se acercara y que "mostrara que puede haber otro vínculo o que, por lo menos, le interesa tener otro vínculo con los trabajadores".



"Reconocer que hubo errores cometidos era fundamental. Le mencioné que todos tenemos la oportunidad de cambiar y de mejorar lo que hemos hecho mal si reconocemos que hubo errores. Eso estuvo sobre la mesa", agregó.



Por otro lado, el candidato señaló que reconocieron "que sin duda en este periodo la relación no discurrió por los caminos que a todos nos hubiera gustado".



Por lo tanto, el frenteamplista propuso, en el caso de ganar, "formar inmediatamente una comisión con personas que puedan empezar a avanzar hacia una determinación de criterios acordados de relacionamiento y de plataforma para superar algunas cosas que se dieron en este periodo".



Sobre este tema, Ripoll comentó que la comisión se crearía "entre la elección departamental y la asunción en diciembre".



Martínez fue consultado por la denuncia por acoso laboral, abuso de poder y violencia de género contra Álvaro Villar, otro de los candidatos por el Frente Amplio. "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las cosas habrá que probarlas. Bien dijo Álvaro, que se investigue. Torquemada no soy. Para los que no sepan, Torquemada fue el párroco o cura que acompañaba a Isabel la Católica, responsable de quemar sin pruebas a españoles judíos, moros, etcétera", dijo.



Luego, sobre la oferta de Luis Lacalle Pou de reunirse con los tres candidatos del Frente Amplio, expresó que el partido "decidirá". "Me preguntaron y di una opinión personal, pero el colectivo decidirá".



Ripoll, en relación a la reunión, comentó que fue "muy buena". "Es importante para Adeom recibir a todos los candidatos previo a la elección departamental. La única que no se ha acercado es Cosse".



Adeom ya mantuvo reuniones con otro candidato del Frente Amplio, Álvaro Villar, en febrero pasado y con la candidata de la coalición, Laura Raffo, también en el mes de febrero. Tras esa reunión, Raffo había declarado: “Derribamos el prejuicio de que Adeom causa los problemas y que los problemas de Montevideo son culpa de Adeom; para nada es así”, había dicho Raffo.

El vínculo entre Martínez y Ripoll, cuando el excandidato presidencial dirigió la IMM, fue tenso. En enero de 2019, el frenteamplista generó polémica con la propuesta de declarar esencial la limpieza tras un paro del sindicato municipal en la recolección de residuos que dejó a Montevideo sin el servicio durante casi una semana.

Ripoll respondió en ese entonces que Martínez era un intendente que "ha estado ausente en todos los temas", y que basó su propuesta, "en querer decretar la esencialidad en un servicio que no tiene ningún elemento y lo dice claramente la OIT, para que haya decreto tiene que haber riesgo sanitario y peligrar la vida".

Este cruce intenso se suma a las declaraciones que hizo en Martínez en junio de 2018 luego de que representantes de Adeom ocuparan el despacho de Martinez por entender que la comuna había demorado en presentar el proyecto de designación presupuestal.

"Lamentablemente lo único que hacen es generar hecho tras hecho de confrontación y así no va. Realmente estamos todos podridos", había señalado Martínez en aquella oportunidad.