Adeom le transmitió a Laura Raffo su preocupación por ley contra las ocupaciones

Laura Raffo y Valeria Ripoll se vieron ayer las caras por primera vez y ratificaron un entendimiento que venían insinuando a través de la prensa y las redes sociales. La candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo y la secretaria general de Adeom encabezaron una mesa de diálogo en la sede del sindicato, en la cual estuvieron otros dirigentes de Adeom y los asesores políticos de Raffo: Andrés Abt (PN), Andrés Ojeda (PC), Gerardo Sotelo (PI), José Luis Alonso (Cabildo Abierto) y Romina Fasulo (Partido de la Gente).

Durante aproximadamente una hora abordaron temas inherentes a la gestión municipal como la limpieza, el transporte, las policlínicas barriales y el conflicto de los guardavidas. Pero los más radicales de Adeom también plantearon a la candidata su preocupación por la prohibición de las ocupaciones de lugares de trabajo, que se incluye en la ley de urgente consideración.

Durante el actual período de gobierno, Adeom ocupó varias veces el segundo piso del Palacio Municipal (donde se encuentra el despacho del intendente y de otros jerarcas) y cortó calles para manifestarse por distintos temas, sobre todo en sus concurrencias a la Junta Departamental, ubicada en 25 de Mayo y Juan Carlos Gómez.

En Adeom hay quienes piensan que con la nueva ley, las ocupaciones que hoy se regulan por decreto pasarán a ser un delito, por el cual podrían ser imputados los sindicalistas.



“Les preguntamos qué posición tenían sobre la ley de urgente consideración. Nosotros tenemos una posición contraria, al considerar que cercena derechos elementales de la Constitución, como el de huelga, la protesta, la movilización y otros derechos civiles”, dijo a El País el dirigente Álvaro Soto.

“Es una declaración contra los trabajadores. Si yo quiero cercenar el derecho de huelga, de ocupación, de piquete o a manifestarme -como puede ser ahora el 8 de marzo- estoy recortando las libertades colectivas e individuales de la población”, agregó el representante de la lista 1980 en el Ejecutivo de Adeom.

El equipo liderado por Raffo recordó que se trata de un proyecto de ley que está en debate y dijo que sería bueno que Adeom aportara a esa discusión.



“Ellos integran una coalición que fue la que mandó (al Parlamento) ese proyecto de ley”, recordó Soto.

Buenas migas.

Tras la reunión de ayer, Raffo dijo que el gobierno municipal del Frente Amplio “pone como excusa” a Adeom por los servicios que presta mal. “Se tiene que hacer cargo el gobernante”, sostuvo la candidata, quien considera que el sindicato es parte de la solución a los problemas, porque “los municipales son los que más conocen la Intendencia”.

“Derribamos el prejuicio de que Adeom causa los problemas y que los problemas de Montevideo son culpa de Adeom; para nada es así. Hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que lo que se necesita es un diálogo”, indicó Raffo.



La candidata dijo a El País que “por la falta de diálogo, quedamos de rehenes todos los montevideanos con una serie de conflictos que se podrían haber evitado”.

La candidata Laura Raffo se reunió con el Consejo Ejecutivo de Adeom. Foto: Francisco Flores

“Sin ir muy lejos, en enero nos quedamos sin guardavidas en las playas porque los funcionarios no tenían baños y se les entregó un protector solar vencido. La administración frenteamplista sabía del problema hace meses y como pusieron foco en la elección se olvidaron que eran gobierno y no hicieron nada. No se pensó en la gente que va a la playa, los que veranean en Montevideo, tampoco en los turistas que tanto cuesta atraer. Y, por supuesto, tampoco en los guardavidas que no tenían donde hacer sus necesidades y se pretendía que trabajaran con un filtro solar vencido, cuando estamos hablando de la prevención del cáncer de piel”, agregó.

Por su parte, Valeria Ripoll indicó que la idea del sindicato con las reuniones con los candidatos es la de “transmitir cuál el rol de los trabajadores municipales que brindan los servicios”. “Las puertas de nuestra casa están abiertas siempre”, destacó.

"Respaldo absoluto".

A la noche, la candidata de la coalición y su equipo se reunieron con la cúpula del Partido Colorado. Los recibieron el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED) Felipe Schipani y el secretario general del partido, Julio María Sanguinettti. El CED dio su respaldo “absoluto” a la candidatura de Raffo y destacó que en esta elección departamental -al igual que ocurrió en la nacional- el debate es “entre la continuidad y el cambio”.