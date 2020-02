Raffo tras reunión: "Derribamos el prejuicio de que Adeom causa los problemas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la intendencia por la "coalición multicolor", Laura Raffo, se reunió en la mañana de este martes con el Consejo Ejecutivo de Adeom, entre ellos con la secretaria general Valeria Ripoll. "Hoy derribamos un montón de prejuicios y eso fue lo que más salió de esta reunión, de los dos lados", indicó la candidata.

"Derribamos el prejuicio de que Adeom causa los problemas y que los problemas de Montevideo son culpa de Adeom, para nada es así. Hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de lo que se necesita es un diálogo y que los que gobiernan tienen que hacerse cargo. Cuando hay un problema hay que buscarle soluciones y no hay que echarle la culpa ni a Adeom, ni al montevideano sino que el gobierno municipal se tiene que hacer cargo", indicó Raffo.

La candidata dijo que "los prejuicios se instalan cuando un gobierno municipal usa como excusa a Adeom para decir que no pudo cumplir con los servicios que tiene que cumplir".

Por su parte Ripoll indicó la idea del sindicato con la reuniones es transmitir cuál es su plataforma, su propuesta y el rol de los trabajadores municipales que brindan los servicios.

"Nuestra base es la del diálogo, la de la negociación en un marco de respeto", indicó y agregó: "Las puertas de nuestra casa están abiertas siempre, van a ser bienvenidos para tener los ámbitos necesarios porque el objetivo de ambas partes siempre debe ser brindarle el mejor servicio a quienes viven en Montevideo".



Raffo indicó además que se sorprendieron de que actualmente no exista un canal para que los trabajadores municipales hagan sus propuestas y sus ideas para mejorar los servicios.

Eduardo Vignolo, presidente de Adeom, ejemplificó: "Este fin de año, primera vez que la intendencia toma en cuenta el planteo de los trabajadores, fue el primer año que podemos decir que la ciudad estuvo limpia como no lo estuvo en todo el año".



"Lo que le planteamos a la candidata es que tengan en cuenta lo que pasó con Limpieza para otros servicios porque estamos en condiciones de dar un mejor servicio que la privada".



Pero la basura no fue el único tema que estuvo en la mesa, sino también el tránsito, las policlínicas barriales y el conflicto con los guardavidas que "se podría haber evitado", consideró Raffo.



Al respecto de este problema la candidata dijo a El País: "Por la falta de diálogo quedamos de rehenes todos los montevideanos con una serie de conflictos que se podrían haber evitado".



"Sin ir muy lejos, en enero nos quedamos sin guardavidas en las playas porque los funcionarios no tenían baños y se les entregó un protector solar vencido. La administración frenteamplista sabía del problema hace meses y como pusieron foco el la elección se olvidaron que eran gobierno y no hicieron nada.", opinó.