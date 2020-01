Sindicato de guardavidas dice que el planteo de la Intendencia de Montevideo “es inviable”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras una reunión bipartita que fracasó y el anuncio de nuevas medidas por parte de los guardavidas, la Intendencia de Montevideo convocó una reunión de carácter urgente que se realizó ayer de tarde para analizar la implementación de guardias gremiales para el servicio de guardavidas, medida que fue rechazada por el sindicato de los trabajadores.

Durante el encuentro se propuso analizar la implementación de guardias gremiales para el servicio de guardavidas. El anuncio se realizó luego de que los trabajadores decidieran no bajar a ninguna playa el próximo domingo y cerrar a partir de ayer algunas casillas en las que falta personal.



A raíz de esta resolución gremial la IMM emitió un comunicado en la noche de ayer para informar a la población de la situación y solicitar que en caso de ir a la playa “se tomen las máximas precauciones a efectos de prevenir accidentes”, como por ejemplo “evitar el ingreso al agua o, en todo caso, mantenerse a una profundidad segura, con el agua a la cintura y controlando a niñas y niños bajo estricta vigilancia”.

Previo al encuentro para tratar las guardias gremiales, el director de Gestión Humana de la comuna, Eduardo Brenta, indicó que existe un mecanismo de prevención de conflictos que Adeom no siempre cumple: “No avisan y no dan los pasos necesarios previos de negociación que exige el convenio”, expresó durante una rueda de prensa. El jerarca comunal indicó que la falta del servicio de guardavidas “puede llegar a afectar la vida de los ciudadanos”.



“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que ellos comprendan la situación en la que quedan los trabajadores si no cumplen con las guardias gremiales como se hace en el mundo entero”, agregó.

En caso de que el conflicto continuara la Intendencia podría pedir la esencialidad del servicio o la clausura de las playas para baños. En caso de ocurrir la primera opción, generaría gran malestar en el sindicato municipal.

Al respecto Brenta indicó que “no hay duda de que es un servicio esencial”, pero agregó: “Esperemos no llegar a tener que dar el paso, no queremos llegar a eso”.



Luego del encuentro los guardavidas resolvieron realizar una asamblea para evaluar lo tratado durante la reunión, así como el planteo realizado por la administración al respecto de las guardias gremiales y poder así darle una respuesta a la comuna.



Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, dijo a El País que la propuesta realizada por la comuna es “inviable”, pero que de todas maneras debía analizarse en profundidad para encontrar el mejor camino para los trabajadores.



Ayer de noche el gremio de guardavidas continuaba reunido en asamblea evaluando qué respuesta dar tras el encuentro con las autoridades de la intendencia.