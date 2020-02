Equipos: 73% de la población cree que va a ganar el Frente Amplio en la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A tres meses de que se realicen las elecciones departamentales la encuestadora Equipos Consultores realizó un sondeo y concluyó que un 73% de las personas consultadas considera que ganará un candidato del Frente Amplio, más allá de sus preferencias políticas.

En el caso de Laura Raffo, candidata única por la "coalición multicolor", un 15% consideró que será la ganadora mientras que un 12% no supo o no quiso contestar.

Dentro de los votantes del Frente Amplio un 85% considera que va a ganar uno de los candidatos del partido, un 5% que será la candidata multicolor y un 9% no supo o no quiso contestar.

En el caso de los votantes de la coalición un 52% piensa que la intendencia la ganará el Frente, un 31% que será la "coalición multicolor" y un 17% no contestó la pregunta.



Finalmente entre el grupo de personas que planea votar en blanco, anulado o no quiso contestar un 67% piensa que ganará un frenteamplista, un 21% que la ganadora será Raffo y un 12% no respondió.



¿Cómo será la gestión?

Por otra parte la encuesta estuvo dirigida a saber la percepción sobre el futuro que tienen los residentes de Montevideo con respecto a la próxima gestión y el resultado fue que el 60% se mostró optimista, del cual 55% es optimista y 5% muy optimista.

Dentro de este grupo el 71% tiene intención de votar al Frente Amplio, el 54% a la candidata por la "coalición multicolor" y el 46% votará blanco, anulado o no contestó la pregunta.



En la punta contraria están los que son pesimistas con respecto a la próxima gestión: un 9% es pesimista y un 1% es muy pesimista. De este total 7% tiene intención de votar a un candidato frenteamplista, 10% quiere votar por la "coalición multicolor" y 15% votará anulado, blanco o no contestó.

Con respecto a la gestión del exintendente de Montevideo y actual candidato por el Frente Amplio Daniel Martínez, la mayoría consideró que empezó a sentirse un cambio moderado.



El 16% cree que todo siguió igual que antes, el 15% que casi todo siguió igual, el 41% que empezó a sentirse un cambio moderado y el 25% que hubo un cambio importante. El 3% no supo o no quiso contestar.