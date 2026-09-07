Da Silva propuso un tope de diez años a licencias sindicales en el Estado y apuntó contra Fernando Pereira

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, propuso este lunes un aditivo al proyecto de Rendición de Cuentas que consiste en limitar la licencia sindical a diez años para trabajadores públicos. El dirigente nacionalista consideró "importante" el "terminar con estos abusos".

"Creemos que diez años es suficiente tiempo para que ese ciudadano pueda desarrollar su vocación de estar frente a un gremio, y nos parece importante terminar con estos abusos en donde un funcionario público termina siendo pago por todo el pueblo uruguayo para ejercer de sindicalista ad aeternum", dijo Da Silva en una rueda de prensa.

El senador nacionalista sostuvo que casos de este tipo "hay sobrados". "La quintaesencia sabemos quién es, es el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, que estuvo 25 años sin marcar tarjeta en oficina", añadió Da Silva.

Sostuvo que está "bien" que la licencia sindical "se limite a diez años". Según explicó, esto no afecta ni el fuero sindical, ni las licencias. "Simplemente se le da un tratamiento de sentido común para que además haya rotación y no se generen esas cosas que se generan cuando la gente no se releva", acotó.

Fernando Pereira en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Criticó que "no les dan posibilidad a otros" y consideró que "lo mejor siempre es la renovación". "Lo que va para la licencia sindical puede ir también para los políticos o para los dirigentes de fútbol, creo que las escobas nuevas barren mucho mejor que aquellas viejas y enviciadas que después terminan como Fernando Pereira, gente que está aislada de la realidad y que piensa que es solo lo que recibe de parte de sus acólitos", concluyó.

Pereira opinó que Lacalle Pou “demoró un rato largo” para expresarse sobre Venezuela

Pereira, cuestionó este lunes más temprano la decisión del Partido Nacional (PN) de no asistir a la reunión interpartidaria convocada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, para tratar temas internacionales previo a su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aunque finalmente habrá un encuentro entre el mandatario y el presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado.

La negativa a participar de la instancia se dio luego de que legisladores del FA vincularan como “primer responsable” al expresidente Luis Lacalle Pou con “hechos de apariencia delictiva graves” en el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero Cardama.

“¿Dónde hubo una frase insultante? (...) ¿Cuál es el enojo? ¿No se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?”, preguntó Pereira.

Exposición. El expresidente Luis Lacalle Pou habló ayer ante la militancia del Partido Nacional, de festejo, durante una media hora. Foto: Ignacio Sánchez/El País

El líder frenteamplista recordó que, a pesar de las “fricciones”, en el gobierno de Lacalle Pou también hubo reuniones similares para lograr acuerdos conjuntos a las que asistieron todos los convocados. “Por eso nos llama tanto la atención la decisión del Partido Nacional de no asistir a una reunión conjunta, cuando el Uruguay sabe mucho de esto”, criticó.

Y sumó: “Ahora, si la política internacional la vamos a hacer con un tuit, es complicado”. El comentario fue en relación al posteo en la red social X de Lacalle Pou, que el viernes reclamó por una “transición real” del poder en Venezuela.

Pereira opinó que el expresidente “demoró un rato largo” en expresarse sobre la situación, porque ya se cumplirán nueve meses desde que Estados Unidos hizo una “invasión” en ese país para “secuestrar” a Nicolás Maduro.

“Nosotros no reconocimos ese proceso electoral, porque no lo reconoció ni la ONU ni la Fundación (Centro) Carter. Pero otra cosa es aceptar que un gobierno juzgue fuera de su país a alguien que fue presidente de Venezuela. Parecería que para Estados Unidos la prioridad no es la democracia representativa, sino el negocio petrolero", apuntó.