Senador blanco le salió a competir a Sebastián Da Silva y se sumó a un picante canal de streaming; mirá el debut

En el streaming, los blancos también compiten. Después del desembarco de Sebastián Da Silva en Lima, ahora otro senador del Partido Nacional se animó a cruzar la puerta de los estudios y probar suerte frente a las cámaras. Sergio Botana tuvo el pasado martes su debut como columnista de Hacemos lo que Podemos, el programa de Undertake Media, y desde ahora participará del ciclo todos los martes.

Botana fue recibido entre aplausos y rápidamente se metió de lleno en la dinámica del programa. Durante su primera participación, que se extendió por más de 40 minutos, conversó con el conductor Richard Galeano y recorrió distintos temas de la actualidad nacional e internacional.

Sergio Botana en "Hacemos lo que podemos". Foto: captura

Uno de los asuntos que puso sobre la mesa fue la situación de la seguridad pública. Botana fue crítico con la gestión del gobierno frente al narcotráfico y cuestionó algunas declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro. También comparó la actual situación con la gestión de Luis Alberto Heber y sostuvo que durante el período anterior habían mejorado varios indicadores delictivos.

En el plano internacional, el senador habló sobre los cruces entre los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Lula da Silva. Fue especialmente duro con Milei por la forma en que se dirige a otros mandatarios y sostuvo que ese tipo de enfrentamientos pueden poner en riesgo el comercio y la cooperación entre países de la región.

Tras su primera experiencia, Botana aseguró que se sintió cómodo con el nuevo rol y confirmó su regreso para el próximo martes. La columna todavía no tiene un nombre definitivo, aunque durante el programa surgieron varias propuestas y una de ellas generó especial entusiasmo entre los integrantes del ciclo: "La sin hueso", en referencia al furcio del exintendente cuando quiso referirse al programa Al Weso de Jorge Balmelli.

La incorporación de Botana se suma a la creciente presencia de dirigentes políticos en el streaming. Además de Da Silva, que participa en el canal Lima junto a Fernando Marguery, el exdiputado Eduardo Lust inauguró su propio canal titulado Espacio Constitucional Ambientalista. A su vez, este último también tiene una columna en el programa radial Malos Pensamientos (Azul FM) con Orlando Petinatti.