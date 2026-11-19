El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, explicó este jueves en rueda de prensa la decisión de su cartera de abrir una investigación interna tras la muerte de un hombre de 83 años en situación de calle que pasó varios días en una plaza del barrio Buceo en Montevideo.

Según relató, tras lamentar la noticia, el Mides tomó conocimiento de la situación por el llamado de un vecino el pasado domingo sobre las 18:00 horas, y una hora después había concurrido un equipo al lugar. Sin embargo, afirmó el jerarca, “la persona planteó que no estaba dispuesta a ir a un centro del Mides o de salud”.

Ante la manifestación del hombre, los funcionarios del Mides “entendieron que tenían que monitorear la situación”, por lo que volvieron al lugar -en las inmediaciones de Bulevar Batlle y Ordóñez y Juan de Dios Peza- en la medianoche del domingo, en la madrugada del lunes y finalmente en la tarde del lunes, explicó Civila.

Hombre en situación de calle que murió tras pasar varios días en una plaza de Buceo.Hombre en situación de calle que murió tras pasar varios días en una plaza de Buceo. Imagen: Telemundo

Recién en esa última ocasión, cuando “se vio a la persona dolorida y en un estado de riesgo, se llamó a la ambulancia del SAME que concurrió al lugar y trasladó a la persona al centro de salud". Ya internado, falleció por un paro cardiorrespiratorio.

El accionar del Mides

Ante situaciones de este tipo, el personal médico es el único que puede determinar el traslado involuntario de una persona, señalaron fuentes de la cartera a El País este jueves. No obstante, la investigación interna será para determinar por qué los equipos del Mides no llamaron a médicos en las instancias previas a la del lunes.

“Nosotros tenemos una clara instrucción de que si una persona está en riesgo sanitario lo primero que hay que hacer es llamar al SAME (...) Una vez que tengamos las conclusiones vamos a tomar las decisiones que correspondan. Si hay responsabilidades por parte de los equipos actuantes, el ministerio va a actuar en consecuencia", sostuvo el ministro.