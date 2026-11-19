El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió una investigación interna tras la muerte de un hombre en situación de calle, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la cartera.

El fallecido, que se encontraba en las inmediaciones de Bulevar Batlle y Ordóñez y Juan de Dios Peza, fue llevado en las primeras horas de la tarde del lunes a un centro de salud luego de que un equipo de la cartera convocara a ASSE para su traslado.

Fachada del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

De acuerdo a los registros del Mides se había efectuado un llamado por la presencia del hombre en esa zona el domingo y una hora después había concurrido un equipo de la cartera al lugar.

Luego de esa primera instancia volvieron a ir funcionarios del Mides al lugar varias veces entre el domingo y el lunes, pero el hombre expresó que no quería ir a un refugio ni recibir atención o trasladarse.

Finalmente fue llevado a un centro de salud el lunes, ya que el personal médico es el único que puede determinar el traslado involuntario de una persona. Desde la cartera recordaron que cualquier persona puede llamar directamente a una emergencia si ve a una persona en situación de calle que necesita atención médica.

Según señalan los registros de la cartera no se recibieron llamadas o avisos previos al Mides sobre la presencia del hombre en el lugar antes del domingo.

Por otra parte, vecinos de la zona denunciaron en declaraciones consignadas por Telemundo que habían llamado para alertar sobre la situación desde la jornada del sábado, pero que los equipos no habían concurrido.

El Mides abrió una "investigación exhaustiva"

Desde la cartera explicaron que se dispuso una "investigación exhaustiva de todas las actuaciones". Uno de los puntos claves es determinar si se cumplieron los "protocolos vigentes de atención", que establecen que se debe llamar inmediatamente al SAME en caso de emergencia sanitaria.

Por ahora, las autoridades esperan el resultado de la misma para establecer si hubo omisiones o incumplimiento por parte de los "equipos de la organización que presta este servicio al Mides".