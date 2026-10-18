Pases en comisión en el Estado: Mides lidera entre ministerios, aumento en intendencias y ranking de legisladores

Pocos asuntos atraviesan tan recurrentemente el debate público uruguayo como el tamaño del Estado y la cantidad de funcionarios públicos. Si bien la multiplicidad de posturas y los reiterados diagnósticos no necesariamente se traducen en medidas concretas para hacer algo al respecto, el tema siempre vuelve. Dentro de ese complejo universo, hay una arista que se pone una y otra vez sobre la mesa: los pases en comisión.

El régimen nació en 1953, durante la gestión del colorado Andrés Martínez Trueba -quien presidía el Consejo Nacional de Gobierno, cuando el Poder Ejecutivo uruguayo era colegiado y no presidencialista-, y fue regulado mediante sucesivas leyes y decretos. Desde entonces, la cifra no ha parado de crecer. A fines de 2018, antes de la pandemia de covid-19, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) registró un total de 1.895 pases en comisión, lo que representó un aumento respecto de 2017, cuando se habían contabilizado 1.754 casos.

Ya a pocos meses de comenzar 2027, el Estado uruguayo tiene 3.003 pases en comisión verificados en el Registro de Vínculos del Estado (RVE), según un informe de la ONSC de mediados de setiembre pasado -al que accedió El País-, en respuesta a un pedido de informes del diputado colorado Horacio de Brum. El documento también señala que, al 1º de marzo de 2025, había un total de 2.506 pases en comisión.

Básicamente, se trata del traslado de un funcionario de un organismo a otro para asistir directamente a un ministro, intendente o legislador, e incluso al presidente o al vicepresidente de la República. Es un régimen preceptivo: los organismos están obligados a conceder el pase. Los funcionarios mantienen el sueldo que perciben en el organismo para el que fueron contratados.

Por ejemplo, Presidencia de la República, considerada como organismo -del que dependen diversos servicios y unidades ejecutoras-, cuenta con 553 pases en comisión. En tanto, en la Vicepresidencia de la República, un cargo unipersonal que actualmente ocupa Carolina Cosse, son ocho.

En el caso de los ministerios, los que lideran ampliamente el ranking son Desarrollo Social y Salud Pública, con 89 y 71 pases en comisión, respectivamente. El informe aclara que “no se cuenta con información discriminada con respecto a los ministros y subsecretarios”.

La lista continúa con cifras bastante menores en otras carteras: Ambiente, con 31; Trabajo y Seguridad Social, con 28; Interior, con 14; Economía y Finanzas, y Educación y Cultura registran 11 cada uno; Industria, Energía y Minería, y Defensa Nacional, 10; y Relaciones Exteriores, Turismo, Ganadería, Agricultura y Pesca, y Transporte y Obras Públicas, nueve cada uno. El que menos tiene es Vivienda y Ordenamiento Territorial, con ocho.

Parlamento

En cuanto a los legisladores -senadores y diputados-, el informe detalla cuántos funcionarios tiene cada uno trabajando en su equipo mediante un pase en comisión. Normativamente, cada legislador puede tener hasta cinco.

Aun así, dos parlamentarios superan ese límite, con seis pases cada uno, siempre según lo señalado por el documento que fue entregado a De Brum. Se trata del senador blanco Sergio Botana y de una correligionaria suya, la diputada por Cerro Largo Graciela Echenique.

Luego, más de 30 legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos alcanzan el máximo establecido de cinco pases en comisión. En el Frente Amplio, son los senadores Patricia Kramer, Nicolás Viera, Sebastián Sabini y Constanza Moreira, y los diputados Bruno Giometti, Tatiana Antúnez, Cecilia Badin, Fernando Amado, Graciela Barrera, Nino Medina, Carlos Rodríguez, Federico Preve, Álvaro Lima, Mariano Tucci y Carlos Reutor.

En el Partido Nacional, se encuentran los senadores Rodrigo Blás y Graciela Bianchi, y los diputados Pablo Abdala, Fernanda Auersperg, Alfredo de Mattos, Rodrigo Goñi -actual presidente de la Cámara de Representantes-, Mercedes Long, Domingo Rielli, Amin Niffouri y José Luis Satdjian.

Además El Estado reconoce que existen dificultades En el informe entregado al diputado De Brum, la ONSC señala que, en el Registro de Vínculos del Estado (RVE), “el organismo de origen debe registrar cuándo un funcionario pasa en comisión a desempeñar funciones en otro organismo, la fecha de inicio del pase y el organismo de destino, así como cuándo finaliza”. En ese sentido, advierte que “no se registra información sobre el nombre o la autoridad que solicita el pase en comisión ni sobre quién lo autoriza”. Tampoco se detalla qué funciones desempeñaba el funcionario ni cuáles pasa a cumplir en el organismo de destino, aunque sí se cuenta con datos que describen el puesto, como el escalafón. Asimismo, la oficina advierte sobre las dificultades para analizar específicamente los cupos establecidos por la normativa, debido a las limitaciones del sistema del RVE y a la descentralización del registro de estos instrumentos de movilidad.

En el Partido Colorado están los diputados Carlos Rydström, Conrado Rodríguez, Walter Verri y Walter Cervini. También integran esta categoría Silvana Pérez Bonavita, una de los dos diputados que tiene Cabildo Abierto -junto con Álvaro Perrone-, y Gerardo Sotelo, del Partido Independiente.

Los legisladores que menos pases en comisión tienen, con uno solo, son Nicolás Lorenzo, Gabriel Tinaglini, William Martínez, Ana Olivera y Marcos Presa, por el oficialismo; la nacionalista Adriana Peña, y la diputada Nicole Salle, de Identidad Soberana, partido liderado por su padre, el también diputado Gustavo Salle. El resto de los parlamentarios no mencionados tienen entre dos y cuatro pases en comisión.

Sin embargo, las cifras correspondientes a los legisladores son algo volátiles, ya que muchos pueden tener pases en comisión en trámite que todavía no se han concretado y que, por lo tanto, aún no se reflejan en los registros oficiales.

Intendencias

Los gobiernos departamentales también se llevan su porción de la torta estatal de los pases en comisión. Varias intendencias registraron aumentos entre marzo de 2025 y setiembre de este año, período que abarca la asunción de las nuevas autoridades departamentales, en julio de 2025.

La que más tiene es, lógicamente, la Intendencia de Montevideo, la más grande del país en términos de cantidad de funcionarios -más de 8.000-, con 137 pases en comisión, uno más que en marzo de 2025. Más allá de la capital, varias comunas registraron aumentos de incluso decenas de pases. La que experimentó el mayor salto fue Rocha, que pasó de 46 a 71.

ONSC Critican limitantes del registro estatal “La respuesta de la ONSC pone de manifiesto problemas importantes. Uno de los más llamativos es que no resulta posible determinar cuál es el número máximo de funcionarios que podrían encontrarse simultáneamente en pase en comisión en todo el Estado, debido a la existencia de regímenes especiales que no establecen límites numéricos”, dijo a El País el diputado colorado De Brum. A su vez, aseguró que “preocupa que el registro de estos movimientos dependa de información cargada y actualizada por los propios organismos”, lo que “plantea interrogantes sobre la capacidad de verificar de manera centralizada y permanente la totalidad de los pases”. “El Estado debe poder explicar cuántos funcionarios tiene en comisión, dónde cumplen funciones, por qué fueron destinados allí y bajo qué controles. Esa información debería ser clara, verificable y accesible para todos los ciudadanos”, afirmó el legislador colorado por el departamento de Salto, quien en setiembre presentó un proyecto de ley para restringir los pases en comisión, eliminar su carácter preceptivo, limitar a dos los pases por legislador y derogar varios regímenes especiales.

Otras intendencias también registraron subas: Canelones pasó de 72 a 87 pases; Florida, de 28 a 49; Durazno, de tres a 18; Río Negro, de siete a 17; Maldonado, de 57 a 65; Colonia, de 27 a 34; San José, de 25 a 31; Salto, de 21 a 30; Flores, de 10 a 14; Tacuarembó, de 17 a 18.

Otras, en cambio, redujeron la cantidad de pases en comisión: Rivera pasó de 59 a 46; Cerro Largo, de 42 a 36; Lavalleja, de 10 a siete; Paysandú, de 19 a 18; Soriano, de 11 a nueve; Artigas, de 11 a 10, y Treinta y Tres, de 10 a ocho.

El informe también indica que el Congreso de Intendentes, que cuenta con un cupo de hasta 20 funcionarios, tiene registrado un solo pase en comisión.