Ordenan el desalojo de un edificio en Ciudad Vieja y el Mides busca alternativas habitacionales

Este martes fue desalojado en Ciudad Vieja un edificio ubicado en 25 de Mayo 535, entre Ituzaingó y Treinta y Tres, donde residían varias familias -la mayoría inmigrantes— así como personas que vivían solas, luego de que los propietarios del inmueble solicitaran que fuera desocupado.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con el director nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Daniel Gerhard, la cartera se encuentra trabajando en el lugar para monitorear "que ninguna persona quede en la calle".

Policías durante el desalojo del edificio en Ciudad Vieja. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"El desalojo es por un propietario que lo solicitó, nosotros veníamos trabajando en las respuestas alternativas para las personas que allí viven, y primero llegó el desalojo", dijo Gerhard.

Según detalló, aún hay personas que residían en el lugar que se encuentran buscando otro lugar para vivir. En caso de que no lo consigan por su cuenta, el Mides les dará cobertura "priorizando las situaciones más frágiles".

Gerhard también subrayó que la mayoría de los residentes del lugar eran inmigrantes, aunque también hay uruguayos. Por otro lado, varias personas mayores que vivían solas también se encontraban en el edificio.

En el lugar también había presencia policial "ejecutando el fallo de la Justicia", detalló.

Mides monitoreará a los residentes del edificio. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La versión de algunos de los inquilinos

Una mujer que vivía en el edificio hace alrededor de cuatro meses dijo a Subrayado que tiene a dos de sus hijos "sin documentos", y que a partir de ahora residirá en la casa de otra persona."Me va a alojar por dos días un señor al que yo le hago changas una vez por semana, él va a hacer un esfuerzo", detalló.

En cuanto al trabajo del Mides en el lugar, la mujer dijo que tomaron registro de sus datos, así como de su documentación. "Me dijeron que en dos días, si no me han llamado, vaya [al Mides] para ver qué se puede hacer", indicó

"Creo que algo hay que hacer con nosotros, no es justo, en especial para mí, con dos hijos y sin documentos, en la calle", sostuvo.

Desalojo de edificio en Ciudad Vieja. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En tanto, un uruguayo que también residía en el edificio dijo al citado medio que la situación es "injusta": "No sabemos qué hacer con los gurises chicos".

"Nos dieron 30 minutos para desalojar, supuestamente la prórroga era de tres meses, y sin previo aviso dieron un ultimátum", sostuvo. Detalló que son un total de 20 personas en el lugar y que hace más de nueve años que están en el lugar.

"Nos ofrecen una camioneta de traslado, pero si no tenemos a dónde ir, ¿voy a dormir adentro de la camioneta?, cuestionó. Por otro lado, la pareja de este hombre dijo que el Mides "no se acercó nunca para hablar".