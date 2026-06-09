Blancos presentarán una denuncia penal sobre la gestión de ASSE si no se conforma una comisión investigadora

La Cámara de Diputados definirá en las próximas horas si se conforma una, más de una, o ninguna comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Desde el Partido Nacional plantean investigar desde 2015 a la actualidad, pero el Frente Amplio solo quiere hacer foco en el período encabezado por Leonardo Cipriani. El expresidente de ASSE fue denunciado penalmente por el actual directorio por presuntas compras irregulares.

El diputado nacionalista Federico Casaretto cuestionó este martes la decisión del directorio de ASSE de presentar denuncias directamente ante la Justicia y sostuvo que ese proceder responde a una "motivación política". “No se puede judicializar la política. Cuando hay denuncias se traen al Parlamento, se investigan; si no hay nada para denunciar se archivan y si hay denuncia se va a la Justicia. Aquí se alteró el camino y fue el directorio a hacer la denuncia de forma personal, lo cual está demostrando una intencionalidad política”, afirmó en rueda de prensa.

El diputado nacionalista defendió además la creación de una comisión investigadora parlamentaria y señaló que la propuesta de su partido apunta a analizar tanto la gestión del expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, como la del actual titular del organismo, Álvaro Danza. “La investigadora que propusimos quiere investigar todo, la gestión Cipriani y la de Danza. Queremos ver por qué el Frente Amplio se niega sistemáticamente a investigar al doctor Danza, cuando se ha demostrado que ha cobrado una partida indebida de dedicación permanente durante ocho meses de mil dólares por mes”, manifestó.

Casaretto fue especialmente crítico con el actual presidente de ASSE y aseguró que la situación denunciada podría configurar irregularidades graves. “Eso es una estafa al Estado, es apropiación indebida de recursos, puede significar enriquecimiento ilícito y se pretende mirar para el costado”, expresó. Asimismo, cuestionó el mensaje que, a su entender, transmite esa situación hacia otros funcionarios públicos. “¿Cuál es el ejemplo de Danza para el resto de sus funcionarios, a los que sanciona cuando tienen alguna dificultad a la hora de marcar? ¿O para sus alumnos, ya que es un grado 5 de la Facultad de Medicina?”, planteó.

En esa línea, el legislador también se refirió a las marcaciones horarias atribuidas a Danza. “¿Nadie va a hacer nada cuando el doctor Danza marcaba la tarjeta en la Universidad, en el Hospital Pasteur, al mismo tiempo que estaba en Fray Bentos, en Trinidad o en Rivera?”, preguntó.

Álvaro Danza, presidente de ASSE, este lunes en la interpelación a la ministra de Salud Pública. Foto: Leonardo Mainé.

Evalúa ir a la Justicia

Casaretto sostuvo que los hechos denunciados ameritan una investigación y advirtió que, si no prospera la creación de una comisión investigadora en el Parlamento, el Partido Nacional evaluará acudir a la Justicia. “Estas cosas merecen investigarse. En el caso de que no exista una comisión investigadora parlamentaria no nos dejan otro camino que ir a la Justicia. Tenemos la obligación de denunciar. Todo hace indicar que los votos no van a estar”, señaló.

Consultado sobre el contenido de una eventual denuncia judicial, el diputado indicó que incluiría varios aspectos. Entre ellos mencionó “la partida de cobro” de Danza, que el Partido Nacional considera indebida, las marcaciones remotas de tarjeta y también la situación del subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo. Según Casaretto, Briozzo “hizo figurar 50 operaciones de la Facultad de Medicina en el servicio de ASSE para cobrar una partida quirúrgica”, un asunto que, afirmó, también debería ser investigado.