Bianchi criticó proyecto de "lenguaje claro" presentado por Blanca Rodríguez: "Es inconstitucional", aseguró

La senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez presentó recientemente un proyecto de ley sobre "lenguaje claro". De acuerdo al texto, el proyecto tiene el fin de "promover el derecho que tienen todas las personas a comprender" tanto la información pública, así como las comunicaciones oficiales del Estado.

La iniciativa señala que se entiende como "lenguaje claro" un estilo de comunicación que esté formulado de una manera en el que "las personas destinatarias la entienden y la pueden aplicar sin necesidad de intermediarios". En esa línea, detalla que la comunicación debe ser "breve, clara y directa, contener expresiones sencillas y evitar tecnicismos innecesarios".

"El lenguaje claro se caracteriza por organizar los mensajes y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño hacia la comprensión por parte de las personas", añade el documento.

El artículo tres del texto indica que los actos y comunicaciones que provengan de cualquier órgano del Estado y personas públicas no estatales "se realizarán en lenguaje claro".

El proyecto de ley agrega que deberán ser emitidos comunicados en lenguaje claro, leyes, resoluciones, sentencias jurisdiccionales, comunicados de prensa, tramites, entre otros.

Blanca Rodríguez en un comité de base en Piriápolis. Florencia Cruz

Además, señala que todos los organismos públicos, ya sean estos estatales o no deberán "expresar en lenguaje claro todos sus trámites, servicios y comunicaciones dirigidas a las personas".

Además, en caso de que el texto sea aprobado, se deberá "poner a disposición, en lenguaje claro" y en un plazo que no supere los 180 días "los trámites y servicios de valor para las personas".

En el articulado también se dispone la creación del "Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro", que estará integrado por dos representantes de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, así como por al menos un representante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Udelar), de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), "un representante por cada una de las restantes universidades vinculadas a la temática".

Parte de la fachada de la Facultad de Derecho de la Udelar, que había sido repintada, amaneció con un nuevo graffiti Foto: Leonardo Mainé/El País

También estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), un representante de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), y un representante de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), órgano que coordinará este ámbito, que se prevé que se reúna al menos dos veces al año.

Reparos al proyecto y su votación en el Plenario

En diálogo con El País, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi señaló que no votó este proyecto de ley en la Comisión de Educación y Cultura de la cámara alta y que tampoco será votado por su colectividad una vez que la ley se discuta en el plenario.

Bianchi apuntó a que "todo lo que sea control del lenguaje" tiene "su origen en el chavismo y en el sanchismo". Añadió que hay una "utilización del lenguaje para determinar los fines".

"El lenguaje es la cabeza de la gente, es el razonamiento lógico, acá lo que se hace es crear un Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro integrado por gente de la Udelar, organismos públicos, cargos de confianza para que regulen el lenguaje del Estado" acotó.

Graciela Bianchi Foto: Nicolás Pereyra

Por otro lado, dijo que el proyecto es "absolutamente inconstitucional" y que Carmen Asiaín, dirigente nacionalista y exlegisladora, envió un informe en este sentido.

"Nosotros no le podemos pedir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) qué lenguaje tiene que usar, tampoco al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), le estamos diciendo a la Corte cómo tenemos que redactar las resoluciones y las sentencias", añadió.

Sostuvo que el proyecto es "una incursión en el lenguaje" que, de acuerdo al criterio de la legisladora "es una limitación a la libertad de expresión". "Yo lo que les diría es que se preocuparan de que los chiquilines salgan de la escuela sabiendo idioma español", aseveró.

También criticó que los integrantes del consejo asesor sean designados por el Poder Ejecutivo, y "todos los que son de la Udelar ya sabemos el signo que tienen", agregó.

"Tampoco encuentro operativo al consejo, porque es enorme, se reunirán en el Estadio Centenario, no sé", sostuvo.