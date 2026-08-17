Graciela Bianchi con En Clave País: de Orsi “no tiene liderazgo” a “me encantaría ser presidente de Codicen”

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi pasó por el programa de streaming En Clave País para conversar sobre algunos temas de coyuntura política de las últimas semanas y proyectarse a futuro en un eventual gobierno de coalición republicana.

Consultada por la baja aprobación que dan las encuestas a la gestión de Yamandú Orsi, la senadora aseguró que en la oposición estos datos no se celebran porque “es muy peligroso para la democracia”. “Lo que tenemos que cuidar es la vigencia de los partidos políticos y por eso la oposición está tratando de apoyar algunas instituciones que hacen a la democracia uruguaya”, aseguró.

Para la senadora, “es obvio que hay dos modelos de país” y por ello es importante que los políticos expresen sus ideas “con honestidad”. “No somos lo mismo, representamos a sectores de la población que piensan distinto”.

Orsi “no tiene liderazgo”

Consultada por la conducción del gobierno del presidente de la República, Yamandú Orsi, Bianchi fue categórica: "No tiene liderazgo". "Tengo por él un afecto personal. No es casual que lo hayan elegido, leyendo entre líneas a Lucía Topolansky. No es confrontativo", detalló.

Graciela Bianchi en diálogo con En Clave País Foto: Nicolás Pereyra

Días atrás, el expresidente Luis Lacalle Pou tomó la palabra en un acto del Partido Nacional, luego de un largo período alejado de la exposición pública. Entre las ideas vertidas, aseguró que "No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad". Citando este discurso, Bianchi aseguró que Lacalle Pou no se refería a Yamandú Orsi, sino al liderazgo en general.

"Creo que sus compañeros no lo ayudan, no sé qué está haciendo la treintena de asesores. La gente necesita certezas, sobre todo en períodos de inestabilidad económica, que no adjudico a este equipo económico", explicó la senadora nacionalista.

"No hay más izquierdas o derechas"

Ante la pregunta de si tiene alguna autocrítica al anterior gobierno, Bianchi apuntó que lo que dejó de enseñanza perder las últimas elecciones nacionales fue que "no hay que cambiar la esencia". "Creo que es un error sostener que tenemos que volcarnos a la izquierda. No hay más izquierdas o derechas, hay autocracias y democracias. Yo soy enemiga acérrima de las autocracias".

Respecto a la posibilidad de ir bajo un lema único de la Coalición Republicana en las próximas elecciones nacionales, la senadora dijo que es "muy coalicionista". "Creo que va a ser difícil, hay mucha tradición. No quiere decir que no trabajemos para ello", aseguró.

Graciela Bianchi Foto: Nicolás Pereyra

También fue consultada por la figura de Luis Lacalle Pou y apuntó que el discurso del líder de su partido "deja en evidencia a personas que debieran callarse un poquito más" y citó a Fernando Pereira "y algunas otras personas que están en el gobierno del FA, no en el Parlamento".

Ante la pregunta de qué le respondería a Fernando Pereira si lo tuviera enfrente expresó: "Que por el bien del FA trate de bajar las revoluciones y no nos diga las cosas directas y muy graves".

"Me encantaría ser presidente del Codicen"

Finalmente, ante un eventual próximo gobierno de la Coalición Republicana, Bianchi fue consultada por qué rol le gustaría cumplir. "Mi trayectoria es más hacia lo ejecutivo. Pero donde sea necesario".

Ante la pregunta de si, por ejemplo, le gustaría trabajar en el área de Educación, reveló una conversación que tuvo con el senador colorado y expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de Educación Pública, Robert Silva. "Me encantaría ser presidente del Codicen", aseguró Bianchi.

Consultada sobre qué haría si cumpliera ese rol, aseguró que "todo diferente". "Los líderes tenemos que rodearnos de personas mucho más capaces que nosotros. Lo que no hay que tener es mezquindad. Más cuando estamos hablando de niños y adolescentes", apuntó.