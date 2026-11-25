Bergara cayó al puesto 15 y quedó entre los intendentes capitalinos peor valorados de Latinoamérica
El intendente de Montevideo se encuentra en el puesto 15 del ranking elaborado por CB Global Data, luego de una encuesta realizada entre el 16 y el 20 de noviembre.
La consultora argentina CB Global Data publicó este miércoles una nueva encuesta para dar a conocer el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante noviembre de 2026. Mario Bergara, intendente de Montevideo, se ubica en el puesto número 15, con una aprobación descendente.
Con base en los datos de la encuesta, Bergara está entre los intendentes capitalinos peor valorados de Latinoamérica. El jerarca cuenta con un 33,1% de imagen positiva frente a un 65% de imagen negativa. Si se observa el desglose, un 44,5% de encuestados contestaron que tienen una imagen "muy mala" del intendente, un 20,5% "mala", un 14,8% "buena" y un 18,3% "muy buena". Un 1,9% no sabe o no contesta.
En octubre, el intendente de Montevideo —el único jerarca uruguayo nombrado en la lista— se ubicó en el puesto número 12 del ranking, con un 36% de imagen positiva.
Los alcaldes mejor y peor valorados de América Latina
De acuerdo al estudio de la encuestadora los alcaldes mejor valorados son Carolina Mejía, de Santo Domingo, que cuenta con un 55,6% de imagen positiva, Mayer Mizrachi, de Panamá, que cuenta con un 54,3%, y Mario Durán, de San Salvador, con un 52,9%.
En tanto, según la encuesta, los intendentes capitalinos con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son César Dockweiler (La Paz), quien se posiciona en el último lugar con un 24,1% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quiñonez (Guatemala) con un 25,7% y Pabel Muñoz (Quito) con un 32,6% de aprobación entre sus ciudadanos.
De acuerdo a la encuesta, la alcaldesa que registra el mayor crecimiento respecto al sondeo anterior es Celina Leão, con una suba de +7,6 puntos porcentuales, mientras Diego Miranda presenta la mayor caída del ranking, con una variación de -3,3 puntos porcentuales.
Finalmente, Soledad Núñez, alcaldesa de Asunción, quien asumió como intendenta el 3 de noviembre, debuta en el ranking en el 5.° lugar con un 48,5% de imagen positiva.
La encuesta en Uruguay fue realizada entre el 16 y el 20 de noviembre con una muestra de 859 casos y un margen de error de 3,3%.
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