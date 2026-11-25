La consultora argentina CB Global Data publicó este miércoles una nueva encuesta para dar a conocer el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante noviembre de 2026. Mario Bergara, intendente de Montevideo, se ubica en el puesto número 15, con una aprobación descendente.

Con base en los datos de la encuesta, Bergara está entre los intendentes capitalinos peor valorados de Latinoamérica. El jerarca cuenta con un 33,1% de imagen positiva frente a un 65% de imagen negativa. Si se observa el desglose, un 44,5% de encuestados contestaron que tienen una imagen "muy mala" del intendente, un 20,5% "mala", un 14,8% "buena" y un 18,3% "muy buena". Un 1,9% no sabe o no contesta.

En octubre, el intendente de Montevideo —el único jerarca uruguayo nombrado en la lista— se ubicó en el puesto número 12 del ranking, con un 36% de imagen positiva.

Imagen de Mario Bergara según encuesta de noviembre 2026 Foto: CB Consultores

Los alcaldes mejor y peor valorados de América Latina

De acuerdo al estudio de la encuestadora los alcaldes mejor valorados son Carolina Mejía, de Santo Domingo, que cuenta con un 55,6% de imagen positiva, Mayer Mizrachi, de Panamá, que cuenta con un 54,3%, y Mario Durán, de San Salvador, con un 52,9%.

En tanto, según la encuesta, los intendentes capitalinos con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son César Dockweiler (La Paz), quien se posiciona en el último lugar con un 24,1% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quiñonez (Guatemala) con un 25,7% y Pabel Muñoz (Quito) con un 32,6% de aprobación entre sus ciudadanos.

Ranking de alcaldes capitalinos en noviembre de 2026 Foto: CB Consultores

De acuerdo a la encuesta, la alcaldesa que registra el mayor crecimiento respecto al sondeo anterior es Celina Leão, con una suba de +7,6 puntos porcentuales, mientras Diego Miranda presenta la mayor caída del ranking, con una variación de -3,3 puntos porcentuales.

Finalmente, Soledad Núñez, alcaldesa de Asunción, quien asumió como intendenta el 3 de noviembre, debuta en el ranking en el 5.° lugar con un 48,5% de imagen positiva.

La encuesta en Uruguay fue realizada entre el 16 y el 20 de noviembre con una muestra de 859 casos y un margen de error de 3,3%.