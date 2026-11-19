El Frente Amplio (FA) aprobó este miércoles en comisión del Parlamento el proyecto de ley del gobierno que modifica la preferencia de giro en el tránsito en cruces donde la calle perpendicular tenga un cartel de “Pare” o “Ceda el paso”.

El cambio fue impulsado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) —y respaldado por el gobierno de Yamandú Orsi— para corregir la normativa actual, según la cual un vehículo pierde la preferencia siempre que doble, una disposición que, en buena medida, no se respeta o se interpreta de forma distinta según la zona. Esto, según los frenteamplistas, “expone al ciudadano a diferentes criterios de fiscalización”.

En diálogo con El País, Pablo Inthamoussu, diputado del FA y exdirector de Movilidad de Montevideo, dijo que el proyecto se aprobó con los cuatro votos del oficialismo, mientras que blancos y colorados votaron en contra e incluso propusieron un proyecto alternativo, “totalmente contrapuesto”.

Ahora, los frenteamplistas deberán conseguir al menos dos votos extra para alcanzar la mayoría mínima en la Cámara de Representantes. Si bien, a priori, Cabildo Abierto y, eventualmente, Identidad Soberana se perfilan como las opciones más factibles —con cuyos representantes ya ha habido un contacto “muy superficial y sin la debida profundidad”—, tampoco descartan insistir con los partidos tradicionales.

También comentó que tenía cierta “expectativa” de que hubiera apoyo de parte de la oposición, tras la comparecencia de organismos como el Congreso de Intendentes, el Banco de Seguros del Estado (BSE), los aseguradores privados, la Facultad de Derecho y la propia Unasev, principal impulsora de la iniciativa a través de su presidente, Marcelo Metediera.

En contraposición, el diputado colorado Mauricio Viera, quien además elaboró el proyecto alternativo, señaló a El País que blancos y colorados no acompañaron la iniciativa porque “cambia parte del paradigma de la conducción y pierde una norma fundamental, que es la previsibilidad”.

“Como dice mucha gente entendida en legislación, el cambio de sentido o el doblar, como se dice habitualmente, es una maniobra riesgosa. Entonces, al tener la previsibilidad de que en cada esquina debés ceder el paso, no tenés que estar pensando si en la transversal hay o no hay cartel de pare”, argumentó. Según el parlamentario, hay “reglas innatas” para el momento en que cada conductor “tiene que tomar decisiones en fracciones de segundo”.

La modificación que plantea el proyecto aprobado por el FA no se aplica en general, sino solo cuando existen los mencionados carteles en la calle perpendicular: en esa situación, quien dobla deja de perder la preferencia. En los casos en que no hay cartelería, la normativa se mantiene inalterada.

Buena parte de los organismos citados dieron su visto bueno. Tal fue el caso del Congreso de Intendentes, que, a través de una nota firmada por su secretaria ejecutiva, Macarena Rubio, indicó que no tenía “objeciones” para plantear.

Otro fue el BSE, que, a través de un informe de unas pocas páginas remitido a principios de octubre, aseguró que actualmente “tanto la maniobra de cambio de sentido o dirección como la existencia de carteles de ‘Pare’ o ‘Ceda el paso’ generan la pérdida de preferencia de paso”. Esto produce un “problema teórico, pero fundamentalmente práctico”.

“En los últimos años, tanto el actual asesor letrado del sector Asesoría Legal de Operaciones como su antecesora fueron contestes en opinar, tal como lo hace el diputado Inthamoussu, que la interpretación que da mayores garantías a la circulación vial es la que hace primar la preferencia de paso del vehículo que gira o cambia de sentido, por sobre la del que se enfrenta a un cartel de ‘Pare’ o ‘Ceda el paso’”, sostuvo.

En ese sentido, el organismo puntualizó que el planteo del oficialismo “dará coherencia al sistema, en tanto se eliminará una contradicción” entre preferencias. “Obedecer la norma al pie de la letra, actualmente, implicaría la paralización del tránsito, ya que ninguno de los conductores podría proseguir la marcha”, concluyó.

Proyecto de la coalición

“El conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar preferencia de paso a los demás, aunque el otro conductor enfrente un cartel de ‘Pare’ o ‘Ceda el paso’”, establece la nueva redacción de la normativa propuesta en el proyecto de artículo único que presentaron blancos y colorados.

Viera explicó que pretende “reafirmar y dar mayor transparencia y claridad a la norma actual”, ya que “a veces se confundía” su disposición.

Según la exposición de motivos del documento, se busca “dotar al sistema de tránsito de mayor coherencia, previsibilidad y seguridad jurídica, unificando criterios que hoy se encuentran divididos tanto en la interpretación doctrinaria como en la aplicación práctica por parte de conductores, inspectores y operadores del derecho”.

Asimismo, afirma que, “desde el punto de vista técnico, el giro constituye una de las maniobras más riesgosas en la conducción, ya que implica un cambio de dirección, la invasión parcial de otras vías o carriles y una afectación potencial a la previsibilidad del flujo vehicular”.

El proyecto fue derivado a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados, mientras que, en paralelo, el del FA pasará al plenario de la Cámara.

Por su parte, Metediera dijo que este último, de aprobarse, contribuirá a subsanar “una situación de duda que hay a nivel nacional” y mejorará la seguridad vial porque evitará exponer a las personas a “una maniobra confusa”.