¿Quién tiene la preferencia al doblar en el tránsito? El cambio que defiende Unasev y la postura de la Udelar

El gobierno busca cambiar las preferencias a la hora de doblar al volante en el tránsito. Pero esto lo debe hacer a través del Parlamento, por lo que la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes estudia un proyecto. Aunque hay dudas entre los legisladores, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, defendió la medida.

La ley actual establece que todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso si está circulando por una calle preferencial. Pero la realidad en las calles es otra porque no se cumple con la normativa, sostuvo Metediera.

Por eso, se propone incluir dos escenarios en la norma. Primero, que el conductor mantenga la preferencia al doblar si en la calle transversal hay un cartel de "pare" o "ceda el paso". En cambio, de no existir esa cartelería, se pierde la preferencia, tal como sucede ahora.

“La ley dice una cosa, la gente en todo el país —recorremos todo el país— hace otra cosa. Por eso es que planteamos que se analice esta situación”, indicó en la comisión después de que el diputado colorado Mauricio Viera verbalizara su posición “totalmente contraria” al cambio.

Viera aseguró que se estaría “generando una ambigüedad” y “quebrando una conducta casi innata” de lo que sucede cuando se cambia de sentido en el tránsito.

Más tarde, después de que se retirara Metediera, concurrió una delegación del Instituto de Derecho Civil II y III de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

El profesor Grado 5 de Derecho Civil Andrés Mariño aseguró que, tras estudiar el cambio propuesto a la normativa, habían llegado a conclusiones “favorables” a esta modificación.