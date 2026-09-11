Allanamientos nocturnos: Carlos Negro dijo que la cuestión es "muy debatible" y que "vuelve año tras año"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este viernes a la nueva iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos. La propuesta fue elevada al presidente Yamandú Orsi por parte del presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, en un encuentro que ambos mantuvieron el miércoles en Torre Ejecutiva.

"La posición desde el primer momento es que bienvenidos sean los debates sobre este tipo de cuestiones", dijo el jerarca en una rueda de prensa que tuvo lugar luego de la inauguración del stand institucional del Ministerio del Interior en la Expo Prado. Negro subrayó que esta iniciativa cuenta con una "singularidad" referida a que "vuelve de un modo recurrente año tras año y década tras década".

"Desde el año 1980 que venimos asistiendo a propuestas de estas características, que finalmente son rechazadas por el cuerpo electoral, totalizan ya tres eventos o puestas a conocimientos, y sus rechazos", indicó el ministro.

Sin embargo, Negro reiteró que es "bienvenido" el debate sobre esta cuestión en caso de que sea "de interés público y político". "Estaremos a la escucha y atentos a las propuestas que se puedan manejar", subrayó.

Papeletas de plebiscitos por la seguridad social y por los allanamientos nocturnos. Foto: Nicolás Pereyra/El País

El ministro dijo que se debe dar el debate "acerca de la pertinencia o no" de la medida. "Luego de que el cuerpo electoral valide este tipo de diligencia, allí se verá cuáles serían las exigencias de esta nueva modalidad", añadió.

Con respecto a la herramienta de los allanamientos nocturnos, Negro sostuvo que, incluso desde su época como fiscal, es una cuestión "muy debatible". En ese sentido, señaló que hay "razones de un lado y del otro". "En definitiva, lo importante era hacer una correcta evaluación y ponderación de los riesgos y la efectividad que tiene una medida de estas características",acotó.

"Valorado que sea que los riesgos no superen la efectividad, podría tener una solución positiva, caso contrario no", continuó. El ministro señaló: "No tenemos evidencia" de que "la balanza se incline necesariamente hacia una posición, o hacia la otra".

El ministro del Interior, Carlos Negro. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La propuesta de Delgado y qué dijo Orsi

La iniciativa presentada por Delgado al mandatario consiste en que se cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria para que se acuerde un texto para una ley que habilite los allanamientos nocturnos.

Según el propio Delgado, la creación de esta ley está prevista en la Constitución, y necesita una mayoría de dos tercios en la Asamblea General para ser aprobada. Además, también se deberá plebiscitar al requerir aprobación popular.

Orsi el pasado jueves dijo que el planteo es "sentarse a conversar a nivel multipartidario sobre la necesidad de ver cómo se soluciona eso, y si es un requerimiento concreto para el tema seguridad".

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Hay opiniones divididas, incluso se ha plebiscitado otras veces, no me niego a analizar nada que pueda contribuir, porque los tiempos cambian, y el crimen y el delito han cambiado, yo nunca cierro la puerta al diálogo", subrayó el mandatario.

Ante la consulta de si este encuentro multipartidario es posible, Orsi respondió: "Cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea, siempre es bienvenido en la Presidencia".