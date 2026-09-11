Reactivan debate por allanamientos nocturnos con posiciones divididas y Orsi no cierra la puerta al diálogo

Una vez más, se instaló el debate sobre habilitar los allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan hecho consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones. La discusión volvió a la agenda después de que el Partido Nacional, a través del presidente del directorio, Álvaro Delgado, le planteara el miércoles al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional, que habilitaría, de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Constitución.

Un poco menos de 24 horas después, el mandatario aseguró —después de reunirse con los intendentes, con el foco puesto en el impacto del fenómeno climático El Niño— que no se niega a “analizar nada que pueda contribuir”. Asimismo, se mostró abierto al debate sobre la medida y comentó que no cierra “nunca” la “puerta al diálogo” porque el tiempo y el crimen ha cambiado.

De la posibilidad de generar esa comisión multipartidaria que pidió el Partido Nacional, opinó que “cualquier tipo de instancia donde se pueda intercambiar de manera horizontal con las distintas fuerzas políticas del país por el tema que sea, siempre es bienvenida en la Presidencia”.

En Uruguay hubo dos plebiscitos por allanamientos nocturnos: en 2019 como parte de la campaña “Vivir sin miedo” que impulsó el fallecido Jorge Larrañaga y en 2024 una propuesta que promovió la coalición republicana. En ambos casos las iniciativas no tuvieron el 50% más uno de los votos necesarios para su aprobación.

El camino que propone el Partido Nacional es aprobar una ley constitucional con dos tercios de los votos de la asamblea general, para lo que se precisaría el apoyo de al menos parte del Frente Amplio, según la integración actual del Parlamento. De conseguir la mayoría absoluta, se pasaría al siguiente paso: una consulta popular en la que la ciudadanía vota si se habilitan los allanamientos nocturnos.

Antes de hablar el presidente, desde el Partido Nacional se reafirmó la idea sobre la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos. El senador Javier García, quien lideró el planteo de retomar la propuesta, apuntó que “no resiste el más mínimo análisis” que hoy se “regale a los delincuentes”, “por no poder allanar de forma nocturna, 12 de las 24 horas del día”. Tiempo en el que —señaló— se “refugian, destruyen pruebas o trafican drogas o armas”. “Nadie puede entrar porque hay una prohibición, que es constitucional y viene desde hace 200 años, cuando no había luz eléctrica”, añadió.

En el Partido Colorado también surgieron respaldos a la iniciativa. El senador Pedro Bordaberry consideró que la imposibilidad de realizar allanamientos nocturnos es un “problema en el combate a los narcotraficantes”. “Fijate que no se pueda entrar a un lugar donde se vende droga de noche, ni siquiera con orden del juez, parece ser una norma que tiene demasiado tiempo. Ojalá se saque porque no es claro”, indicó en rueda de prensa en el Parlamento, y, a su entender, “siempre se puede volver a plantear” y “está bueno que los uruguayos voten”.

En tanto, en el Frente Amplio priman los reparos. El senador Eduardo Brenta aseguró que, por un lado, como partido no se van a “negar a analizar ninguna propuesta”, pero, al mismo tiempo, no ven que sea un “elemento que efectivamente contribuya a una mejora sustantiva al combate al crimen organizado”. Asimismo, continuó, es una “herramienta que no ha demostrado en ningún lado ser efectiva y, de hecho, ha habido dos instancias de plebiscito rechazadas”.

“Sabemos, además, que en la propia Policía hay resistencia a este tipo de medida por el riesgo que significa y porque no demuestra resultados importantes. Sí nos parece que hay otros aspectos a considerar, siendo uno de los más importantes el funcionamiento de la Fiscalía. En estos días hemos advertido una serie de discusiones entre la fiscal subrogante (Mónica Ferrero) y otros fiscales a partir de un planteo hecho aquí en el Parlamento”, planteó el legislador frentista.

De su mismo partido, el senador Daniel Caggiani afirmó en su cuenta de X que “personalmente no tendría problema en analizar la propuesta siempre y cuando se incluya también en el acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo Fiscal de Corte por parte del Senado”.

La mención de Caggiani a Fiscalía es porque el sistema político no logra acordar un nombre para la fiscal de Corte —para lo que se precisa tres quintos de los votos del Senado, que hoy no tiene un solo partido— y el cargo está en manos de la subrogante Ferrero.

Los números y lo que dice la Constitución El 27 de octubre de 2024, el mismo día que la ciudadanía votó en las elecciones presidenciales, se pusieron a consideración dos plebiscitos (de veredas políticas distintas) y ninguno tuvo éxito. Uno lo impulsó la coalición para habilitar los allanamientos nocturnos; el otro el Pit-Cnt con sectores el Frente Amplio para hacer cambios en el sistema de seguridad social. Al de allanamientos nocturnos lo apoyó el 39,36%, un porcentaje más bajo que el 46,83% que había obtenido la iniciativa “Vivir sin miedo” en 2019. Lo que impide el allanamiento nocturno es el artículo 11 de la Constitución, que dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.