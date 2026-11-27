Un joven de 22 años murió y otro de 24 resultó herido luego de que ambos fueran víctimas de un ataque a balazos que tuvo lugar en Camino Sanfuentes y Pasaje Plata, en el barrio Cerro de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron al lugar tras recibir un aviso que daba cuenta de personas heridas de arma de fuego.

Una vez en el lugar, constataron que ambos jóvenes ya habían sido trasladados al Hospital del Cerro en una camioneta.

En ese centro de salud, a la víctima de 24 años se le diagnosticó una herida de arma de fuego en una de sus piernas. Su cuadro no reviste gravedad.

Por otro lado, el joven de 22 recibió un impacto de bala en el lado izquierdo de su espalda. Su herida era grave y sobre las 19.00 se constató su muerte.

Patrullero durante un operativo policial. Foto: archivo El País.

Testimonio del conductor y peritajes en la escena

Según declaró el conductor de la camioneta, él se encontraba en su casa cuando escuchó varias detonaciones. Al salir de la vivienda, encontró a los dos jóvenes caídos en la calle.

En tanto, las autoridades ubicaron en el lugar varias vainas y "manchas pardo rojizas". La escena fue preservada y trabajó en el lugar personal de Policía Científica.

La Policía intenta esclarecer las circunstancias del crimen.