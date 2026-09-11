La Policía entregó al MEC piezas arqueológicas de siglos III y IV d. C que habían sido incautadas en el 2017

El Ministerio del Interior informó este viernes que la Dirección de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol entregó al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) una serie de piezas arqueológicas incautadas en el año 2017.

Se trata de objetos culturales procedentes de países como Egipto, Ecuador y Perú, entre los que se encontraban algunos robados del Museo de Artes Decorativos (Palacio Taranco, Ciudad Vieja) en el 2015. Estaban siendo ofrecidos en una subasta de arqueología griega, bizantina, egipcia y fenicia.

La incautación se había realizado en el marco del operativo policial “Lekythos” minutos antes del comienzo del remate. Posteriormente algunas piezas -con más de 2.300 años de antigüedad- fueron restituidas a sus países de origen.

Nueve años después, efectivos policiales integrantes del Comité Nacional de Prevención y Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales finalizaron la entrega de los tres lotes restantes al MEC.

La Policía entregó al MEC bienes culturales incautados en la operación Lekythos. Foto: Ministerio del Interior

"Las piezas corresponden a los siglos III y IV d. C. y constituyen elementos arquitectónicos de relevancia histórica y cultural. Entre sus principales características se destacan su antigüedad, así como sus elementos escultóricos y ornamentales, particularmente la decoración con hojas de acanto presente en los capiteles de estilo corintio" describieron desde la cartera.

Qué se encontró en la subasta

Dentro de los objetos que estaban en el remate en el 2017, encontraron un jarrón antiguo perteneciente a la colección Andreoni, llamado Lécito Egnatio, que data del Siglo III AC.

Además, en las vidrieras de la casa de subasta, estaba en exhibición una pieza con el nombre de Lekythos Apulián.

“Encontramos piezas de Siria, Grecia, Egipto, arte Precolombino, Maya, fenicio y peruano que en muchos países está prohibida su comercialización”, había declarado el oficial Douglas Da Silva en aquel momento.

Pieza cultural incautada en 2017 durante la operación Lekythos. Foto: Ministerio del Interior

Agregó que de esas piezas, 35 a 40 eran de origen egipcio, “que son las más difíciles de encontrar fuera de ese país”.

Por el caso fue procesado Yuber Segade como autor de un delito de hurto especialmente agravado. Ya estaba preso y tenía varios hurtos de artículos históricos en su prontuario.