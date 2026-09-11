Un hombre de 33 años fue asesinado tras ser atacado a balazos en el Cerrito de la Victoria

Un hombre de 33 años fue asesinado este viernes tras ser víctima de un ataque a balazos que tuvo lugar en el cruce de calles Rafael Hortiguera y Juan Acosta, en el barrio Cerrito de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la balacera ocurrió sobre las 00:07 horas, momento en el que efectivos policiales concurrieron a la zona tras una alerta del Centro de Comando Unificado (CCU) acerca de una persona herida de arma de fuego.

Una vez en el lugar, los policías vieron a un hombre tendido en la calle aparentemente sin vida. Minutos más tarde, una emergencia médica constató su muerte.

En tanto, las autoridades entrevistaron en el lugar a un testigo que señaló que se encontraba junto a la víctima cuando "fueron interceptados por dos hombres vestidos con ropas oscuras y encapuchados", indica el parte policial. Estos individuos realizaron los disparos por los que resultó herido el hombre de 33 años, que contaba con antecedentes penales.

Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III, así como personal del Departamento de Delitos Contra la Persona trabajan en esclarecer el hecho e identificar a los responsables. El caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Joven que viajaba en taxi fue asesinado de varios disparos

También durante la madrugada de este viernes, y con pocos minutos de diferencia en relación al hecho ocurrido en Cerrito, un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Ituzaingó. El homicidio ocurrió cerca de las calles Los Jockeys y Camino Corrales.

De acuerdo a la información policial, el sistema ShotSpotter detectó varios disparos de arma de fuego en la zona cerca de las 00:29. Al llegar a la esquina, los efectivos encontraron a un hombre acostado en la calle con heridas de arma de fuego, junto a un taxi, que también tenía varios daños por los disparos.

Esquina de Los Jockeys y Camino Corrales en el barrio Ituzaingó. Foto: Google Maps.

La Policía entrevistó al taxista, que explicó que el pasajero había subido en el intercambiador Belloni. Cuando llegó a la esquina de Los Jockeys y Camino Corrales dos motos abordaron el vehículo por los costados y sus conductores dispararon varias veces contra la víctima.

Cerca de las 00:53 personal médico que asistió al lugar constató el fallecimiento de la víctima, que fue identificada como un joven de 21 años, sin antecedentes penales. En la investigación trabaja personal de la Zona III y de la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, que dispuso varias diligencias para poder aclarar lo ocurrido.