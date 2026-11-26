La Brigada de Investigaciones de la Policía de Tacuarembó lleva varios meses de trabajo a raíz de una red de préstamos "gota a gota", que por el momento tiene 13 condenados de nacionalidad colombiana.

La "Operación Arepa" surgió a raíz de un hecho ocurrido en abril de este año, cuando efectivos de Investigaciones identificaron durante un patrullaje a un hombre colombiano de 30 años con su pasaporte vencido y sin licencia de conducir.

El hombre dijo que vivía en Durazno y que estaba en la ciudad de Paso de los Toros por motivos laborales, "realizando tareas de reparto de mercadería para una empresa con sede en Montevideo", relataron desde la jefatura departamental el pasado miércoles 18.

Tras investigar el caso, los efectivos determinaron que ese hombre "estaría vinculado a una organización dedicada a otorgar préstamos de dinero bajo la modalidad conocida como gota a gota o cobranza diaria, actividad desarrollada por ciudadanos colombianos".

Primera incautación de "Operación Arepa" en Tacuarembó. Foto: Policía de Tacuarembó

Continuando con las indagaciones, establecieron que esta red ejercía "insistente presión" sobre las personas a las que, clandestinamente, daban créditos "que superaban los límites establecidos por la normativa vigente". El funcionamiento era "organizado", constataron en base a registros de clientes, controles de cobranzas e informaciones sobre tarjetas de banco.

13 condenados y varios requeridos

En una primera actuación, luego de identificar a varias personas colombianas que se desplazaban en distintos vehículos por Tacuarembó, Flores, Durazno y Soriano, la Justicia liberó orden de detención para 25 personas, aunque finalmente se detuvieron a nueve integrantes de la red (ocho hombres y una mujer).

En cuatro allanamientos se incautó dinero en efectivo en distintas monedas -pesos uruguayos, bolivianos, argentinos, colombianos, entre otras- que totalizaron en cerca de US$ 9.000. También una camioneta, 13 motos, 38 celulares, 8 televisores, 3 consolas de videojuegos y otros objetos variados.

Primeras incautaciones de la "Operación Arepa" en Tacuarembó. Foto: Policía de Tacuarembó

Posteriormente los nueve detenidos fueron condenados por el Juzgado Letrado de Paso de los Toros como autores de un delito de asociación para delinquir y coautores de un delito continuado de usura agravada, con 15 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.

Por esa primera actuación quedaron 16 personas con requisitorias pendientes. Días después, uno de ellos realizó un trámite en la Oficina de Migraciones de Paysandú, por lo que fue detenido en ese departamento. Fue condenado por los mismos delitos que el resto, informó la Jefatura el pasado lunes.

Este miércoles la Policía de Tacuarembó indicó que detuvo a una mujer de 25 años de nacionalidad colombiana, onceava condenada por el caso. Ya el jueves se condenó a un hombre de 25 años y una mujer de 24 años. Todavía hay más de una decena de requeridos.