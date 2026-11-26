La Dirección Nacional de Policía Caminera informó en la tarde de este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal en el kilómetro 70,5 de la Ruta 7.

Esa zona de la vía, cercana a la ruta 81, permanece totalmente cortada mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La información primaria es que se trató de una colisión frontal entre un camión y una camioneta. Hay una persona fallecida, sin conocerse al momento cual de ambos vehículos conducía.

Noticia en desarrollo.

Segundo fatal del día

El anterior se trata del segundo siniestro de tránsito fatal del día. El primero fue a las 6:30 de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 80 de la ruta 39, cerca de Aiguá, en el límite de los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

Siniestro de tránsito fatal en el kilómetro 80 de la ruta 39, cerca de Aiguá. Foto: Policía Caminera

Según informó Policía Caminera, un auto que circulaba de norte a sur despistó y volcó al margen de la carretera, por causas que aún no se determinaron.

Como consecuencia, el conductor y único ocupante del auto, un hombre de 47 años, murió en el lugar. La ruta permaneció obstruida de 08:30 a 09:30 por el relevamiento de Policía Científica.