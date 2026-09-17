Condenaron a recluso que se fugó, mató a un hombre, se atrincheró en una casa y tomó de rehén a una familia

Cuatro personas fueron condenadas el miércoles a raíz de una investigación por el homicidio de un hombre en la ciudad de Colonia el pasado 28 de junio, informó la Fiscalía General de la Nación.

Entre los sentenciados está un recluso de la unidad penitenciaria Nº 14 (cárcel en Piedra de los Indios, Colonia) que el mismo día del crimen aprovechó el horario de visitas para fugarse.

Según se pudo reconstruir, un implicado lo esperó fuera del penal para llevarlo en auto a la casa de otra de las personas investigadas. Más tarde el prófugo pasó a buscar en moto a un hombre recién llegado de Montevideo y ambos entraron juntos al Parque Ferrando en Colonia del Sacramento.

Minutos luego se escucharon disparos de arma de fuego en dicho parque, mientras que las cámaras de seguridad de la zona registraron al fugado huyendo sin compañía del lugar. Tras cometer el homicidio el prófugo fue hasta la vivienda de dos implicados y dejó allí el celular de la víctima, una moto y un casco.

Parque Ferrando en Colonia del Sacramento. Foto: comentarios de Google

Dos días después la Policía encontró el cuerpo de la víctima y pudo localizar al homicida, pero al momento de detenerlo, este volvió a escapar saltando muros.

Terminó atrincherándose en una casa lindera de una familia, e incluso simuló una toma de rehenes con una adolescente.

Ya a la medianoche, efectivos especializados de la Policía lograron entrar a la casa y detenerlo. Se realizaron también varios allanamientos -catalogados como Operación Vórtice- donde encontraron el arma de fuego usada para el asesinato.

Las condenas

Mes y medio más tarde del operativo, que fue trabajo en conjunto entre la Fiscalía Departamental de Colonia de 1.er Turno y la Brigada Departamental Antidrogas, la Justicia condenó al prófugo a 12 años de prisión.

Se lo halló autor responsable de un delito de autoevasión en concurso fuera de la reiteración; un delito de homicidio en concurso formal con un delito de porte de arma en lugares públicos; porte de arma modificada, un delito de porte de arma por reincidente; un delito de violación de domicilio y un delito de simulación de delito.

Además hubo un hombre condenado a un año de prisión por dos delitos de receptación y un delito de encubrimiento en régimen de reiteración real; un tercer hombre condenado a dos años de prisión por tráfico interno de armas y municiones, encubrimiento y suministro de estupefacientes; y una mujer condenada a tres años de penitenciaría por suministro de estupefacientes y encubrimiento.

Un quinto involucrado fue formalizado como presunto coautor de un delito de concurso de particular en al autoevasión, con prisión preventiva por 90 días.