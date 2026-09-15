Pareja de Jairo Larrarte alcanzó un acuerdo abreviado con Fiscalía y será condenado a prisión

Marcos Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, llegó a un acuerdo abreviado con la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Gilberto Rodríguez en el marco de la investigación por estafa contra el Grupo Larrarte. La audiencia donde se confirmará la sentencia tendrá lugar este miércoles.

Según informó El Observador y confirmó El País con el abogado de las víctimas, Juan Pablo Decia, Ledesma fue condenado por apropiación indebida a 24 meses de prisión. Parte de la pena se cumplirá en prisión efectiva, mientras que otro tramo será con un régimen de libertad a prueba.

En cuanto a Larrarte, él también había llegado a un acuerdo con Fiscalía, siendo condenado a a tres años y ocho meses de penitenciaría por un delito continuado de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin fondo.

Juan Pablo Decia, abogado de inversores afectados por el Grupo Larrarte, llega a una audiencia judicial. Foto: Leonardo Mainé/El País

La postura de los damnificados y los cuestionamientos a la actuación fiscal

Decia manifestó a El País que recibió "con sorpresa" la citación para la audiencia de este miércoles porque la Fiscalía "en ningún momento comunicó" que se estaba transitando por la vía del acuerdo abreviado.

"Hubiera correspondido que nos notifiquen desde la Fiscalía que se estaba trabajando en la posibilidad de un acuerdo abreviado, que conozcamos los términos de ese acuerdo y que manifestemos nosotros lo que entendamos, antes de que sea una realidad como ya lo es", expresó.

Para Decia, esto deja en "evidencia" el "nulo rol" que le dan las fiscalías a la víctimas en el nuevo proceso penal. "Si bien las víctimas tienen derecho a ser oídas y a participar en todas las instancias, en este caso se las soslayó", manifestó.

Jairo Larrarte delante de ganado en una imagen de archivo.

En cuanto al acuerdo con Fiscalía, para Decia "no se entiende" el motivo por el que Ledesma fue imputado con apropiación indebida. "La evidencia en la carpeta es elocuente en cuanto a que Ledesma fue coautor de un delito continuado de estafa", manifestó.

"Junto con Larrarte, cranearon y llevaron adelante una maniobra que implicó una estafa de más de U$S 15 millones para los inversores", apuntó Decia. Con respecto al rol de Ledesma, el abogado asegura que fue "preponderante".