Cuándo es la prueba Acredita EMS de ANEP: fechas y cómo consultar el estado de la postulación

La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) estableció las fechas en las que se llevarán a cabo las dos pruebas obligatorias de Acredita EMS que se realizarán en formato presencial en la sede y el turno que le hayan sido asignados a cada postulante.

Se dictarán durante las jornadas del sábado 28 de noviembre y el sábado 5 de diciembre de 2026, según detalla el sitio web del organismo.

ANEP dividió el proceso en siete etapas, de las que se llevan completadas cinco, según explicó.

En primer lugar, se estableció el periodo de inscripciones, que contó con la postulación de 40.075 personas y derivó en una segunda etapa orientada a la revisión de documentos presentados realizada hasta el 22 de setiembre. El viernes 9 de octubre se realizó el sorteo de cupos, que derivó en una cuarta etapa centrada en la confirmación de los cupos otorgados.

ANEP. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo consultar el estado de la postulación en Acredita EMS 2026

Desde el miércoles 28 de octubre se lleva a cabo la quinta etapa, enfocada en la consulta sobre la distribución de los postulantes. Para ello, el organismo habilitó un sistema en su sitio web que permite consultar el estado de la postulación ingresando el número de cédula.

Se aclara que, al colocar los dígitos del documento en el buscador, existen cuatro posibles resultados:



Postulación habilitada y sorteada : en caso de que el usuario cumpla los requisitos y haya obtenido un cupo dentro del sorteo.

: en caso de que el usuario cumpla los requisitos y haya obtenido un cupo dentro del sorteo. Postulación habilitada, no sorteada : el postulante cumple con los requisitos, pero no obtuvo cupo en el sorteo y permanecerá en una lista de espera para esta edición, con prioridad para la siguiente.

: el postulante cumple con los requisitos, pero no obtuvo cupo en el sorteo y permanecerá en una lista de espera para esta edición, con prioridad para la siguiente. Postulación no habilitada : el usuario no cumple con los requisitos necesarios para realizar la prueba.

: el usuario no cumple con los requisitos necesarios para realizar la prueba. La cédula no figura como inscripta: el documento ingresado no figura entre las inscripciones a Acredita EMS 2026.

Una vez finalizada esta etapa, darán comienzo las pruebas, indicadas para el sábado 28 de noviembre y el sábado 5 de diciembre de 2026.

El organismo aclara que se debe concurrir en ambas jornadas, de manera presencial, a la sede y en el turno que le hayan sido asignados a cada postulante. Durante ambas jornadas, se deberán presentar la cédula de identidad vigente, lápiz y calculadora. Las pruebas se realizarán, en gran parte, mediante computadora, por lo que se requiere un manejo básico del dispositivo y se prohíbe el uso de celulares, relojes inteligentes o auriculares durante la realización de la prueba.

Cómo practicar para la prueba Acredita EMS 2026

Dentro del mismo sitio web, ANEP habilitó una serie de ejemplos de ejercicios de comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y problemas matemáticos, en la misma plataforma en la que se realizará la prueba durante las jornadas previstas.

Las actividades serán en formato de práctica, similares a las que se realizarán durante la jornada oficial, disponibles para realizarlas las veces que crea necesarias, con la posibilidad de obtenerlas en formato PDF para realizarlas de manera escrita, además de contar con la explicación de las respuestas correctas e incorrectas.