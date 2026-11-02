Becas del Fondo de Solidaridad 2027: se abrieron inscripciones para solicitar apoyo de unos $ 14.400 mensuales

El Fondo de Solidaridad (FDS) abrió este mes las inscripciones para brindar becas, de unos $ 14.000 por mes, a estudiantes que requieran un apoyo económico para sostener sus estudios terciarios en la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC), o la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (Dgetp-UTU).

La beca del FDS, que se prevé llegue a $ 14.400 el año próximo, el equivalente a dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC), se brindará a aquellos estudiantes de todo el país que busquen iniciar, continuar o finalizar sus estudios terciarios en instituciones del sistema público.

Para quienes buscan empezar los estudios terciarios, se podrán postular aquellos estudiantes del último año de bachillerato, de hasta 25 años, con o sin materias pendientes, que se hayan inscrito o no a alguna carrera terciaria. Los seleccionados cobrarán la beca entre mayo y diciembre de 2027.

Mientras que aquellos que ya hayan iniciado sus estudios terciarios, deberán tener hasta 28 años, y haber alcanzado un porcentaje igual o superior al 50% de la escolaridad del año y del total de la carrera, o un mínimo de 40% en el caso de carreras técnicas, para conseguir la beca del FDS.

Las postulaciones para la beca se realizan completamente en línea, a través del portal de estudiantes del Fondo de Solidaridad. Se requiere contar con un "usuario.gub.uy", de nivel intermedio, para solicitar el apoyo.

La beca está orientada a jóvenes de hogares que necesitan el apoyo económico para sostener los estudios. La inscripción llevará a un formulario (declaración jurada) donde se pedirán datos de la integración del hogar, y de la situación socioeconómica y patrimonial de la familia.

Las nuevas solicitudes de la beca del FDS se abrieron este domingo 1 de noviembre y se extenderán hasta el 28 de febrero de 2027. Mientras que las renovaciones del apoyo económico se realizarán entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2027.

El FDS destacó que no es necesario trasladarse a otro departamento para acceder a la beca. Pueden solicitarla tanto quienes se mudan para estudiar como quienes cursan en el mismo departamento donde residen.

En 2026, el FDS entregó un récord de 11.168 becas. Estas se financian con los aportes que realizan los profesionales de Udelar, UTEC y del nivel terciario de UTU, a partir de los cinco años que egresan.