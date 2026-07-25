Tras cifra récord de becas del Fondo de Solidaridad en 2025, MEC advirtió que en 2027 habrá 16.000 aportantes menos

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informó que en 2025 se llegó a un récord de otorgamiento de becas del Fondo de Solidaridad para estudiantes universitarios y terciarios: 10.451, un 22,5% más que en 2024.

“El Fondo de Solidaridad entra en un período excepcional debido al cese de aportes transcurridos 25 años desde el comienzo de la aportación”, aseguró el titular de la cartera, José Carlos Mahía, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda este miércoles, según la versión taquigráfica.

En ese sentido, indicó que “en 2026 se superaron los 11.000 becarios” y en 2027 “se va a reducir el aporte de 16.000 profesionales; la caída sería del 8,3%”.

“Impacta en los topes de gastos administrativos y en los apoyos a estudiantes que están limitados por ley. Entonces, más allá de lo que hemos protegido el otorgamiento de becas a través de las reservas y de que se ha demostrado el incremento de beneficiarios, este es un tema que está a consideración de ustedes (los legisladores) y, efectivamente, por esa ecuación se pone en dificultades el funcionamiento, desde ese lugar, del Fondo de Solidaridad”, manifestó el ministro.

Asimismo, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir acotó que esa disminución de aportantes se dará “por una cuestión demográfica”, pues “van a exceder los 25 años que tienen, por norma, para aportar al fondo”, lo que va a generar “un pequeño desfasaje presupuestal”.

Incluso, aseguró que “no va a generarse una reducción de la cantidad de becas que se otorgan”, pero “hay que estudiar la mejor manera de contemplar que, a partir de 2027, habrá 16.000 aportantes menos”.

“Tal como señalaba el señor diputado Valdomir, en términos de ingresos totales, en 2026 fueron 1.509.789.000 de manera que el 8,3% podría alcanzar unos 124.565.552”, agregó Mahía, en referencia a cuánto sería la disminución de ingresos.

El próximo martes 28 se presentará la Rendición de Cuentas del Fondo de Solidaridad, que incluirá “los resultados del otorgamiento de becas del presente año, el perfil de los becarios y la recaudación de los aportes correspondiente al ejercicio 2025”, según Presidencia.

Deudas y funcionarios

El ministro Mahía también puntualizó que, al asumir la nueva gestión de la cartera, se identificó una deuda de casi $ 261 millones, que llega a poco más de $ 334 millones “si se suma la deuda con Pedeciba (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas) y la ley de reparación, entre otras”.

Además, afirmó que recibió un ministerio, “desde el punto de vista funcional, con importantes carencias en distintos aspectos”, como “una disminución en la cantidad de funcionarios presupuestados, al tiempo que se habían incrementado los vínculos laborales precarios”.

“Se pasó de contar con 1.743 funcionarios públicos en 2020 a contar con 1.358 en 2025, lo que implica una reducción aproximada de un 22% en los últimos cinco años. Paralelamente, otros vínculos contractuales aumentaron. En 2020, se hicieron 1.083 contratos de diversas modalidades: horas docentes, contratos laborales de derecho privado, becarios, entre otros. En 2025, los contratos aumentaron a 1.162, lo que representa un incremento del 7,3 % de ese tipo de vínculo laboral”, explicó.

Por otro lado, según el jerarca, este último aumento “no logró cubrir todas las necesidades producidas por las vacantes que se generaron en el período”.

“El no llenado de vacantes y la escasa realización de concursos de ascenso en la mayoría de las unidades ha derivado en una reducción global de aproximadamente 300 personas en la planilla funcional del ministerio, lo que equivale al 11%”, sostuvo Mahía.