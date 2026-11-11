Acredita EMS 2026: cuándo son las pruebas de ANEP y cómo consultar si la postulación fue aceptada

La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) confirmó el calendario de las dos instancias presenciales de Acredita EMS 2026, la prueba destinada a quienes buscan acreditar la Educación Media Superior. Las evaluaciones se realizarán los sábados 28 de noviembre y 5 de diciembre, en los lugares y horarios asignados a cada participante.

Las autoridades informaron que para esta edición de Acredita EMS se registraron un total de 40.075 inscriptos. El período de inscripciones ya finalizó y, tras completar la revisión de documentos y el sorteo de cupos, los postulantes pueden consultar el resultado de su inscripción a través del sistema habilitado por ANEP.

ANEP. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo saber si la postulación a Acredita EMS 2026 fue aceptada

El organismo puso a disposición de los postulantes una herramienta digital para conocer el estado de su inscripción. La consulta se realiza a través de un sistema habilitado en la página oficial del organismo, donde se debe ingresar el número de cédula de identidad.

Al realizar la búsqueda, el sistema puede mostrar cuatro resultados diferentes:



Postulación habilitada y sorteada: significa que la persona cumple con las condiciones exigidas y consiguió un cupo en el sorteo.

significa que la persona cumple con las condiciones exigidas y consiguió un cupo en el sorteo. Postulación habilitada, no sorteada: indica que el postulante reúne los requisitos, pero no obtuvo un lugar en esta edición. En ese caso, quedará en una lista de espera y tendrá prioridad para la siguiente convocatoria.

indica que el postulante reúne los requisitos, pero no obtuvo un lugar en esta edición. En ese caso, quedará en una lista de espera y tendrá prioridad para la siguiente convocatoria. Postulación no habilitada: corresponde a quienes no cumplen con las condiciones necesarias para rendir la prueba.

corresponde a quienes no cumplen con las condiciones necesarias para rendir la prueba. La cédula no figura como inscripta: aparece cuando el documento ingresado no está registrado entre las personas que se anotaron para Acredita EMS 2026.

Cuándo son las pruebas de Acredita EMS 2026 y qué llevar

Las evaluaciones obligatorias tendrán lugar en dos jornadas: el sábado 28 de noviembre y el sábado 5 de diciembre de 2026. Los participantes deberán presentarse en ambas fechas, de forma presencial, en la sede y el turno que les hayan asignado. Para ingresar a las pruebas será necesario llevar la cédula de identidad vigente, un lápiz y una calculadora.

Lapíz junto a una calculadora. Foto: Canva.

Según las indicaciones de ANEP, buena parte de las actividades se resolverán mediante una computadora, por lo que los participantes deberán contar con conocimientos básicos para utilizar este dispositivo. Durante las evaluaciones no estará permitido utilizar celulares, relojes inteligentes ni auriculares.

Dónde practicar para las pruebas de Acredita EMS 2026

Quienes quieran prepararse antes de las fechas establecidas pueden acceder a los materiales de práctica que ANEP publicó en su sitio web oficial.

La plataforma reúne ejercicios de las cuatro áreas que se evaluarán: comprensión lectora, escritura argumentativa, cultura científica y problemas matemáticos.

Sitio web de ANEP con los ejemplos de ejercicios para la prueba de Acredita EMS. Foto: Captura/Sitio web de ANEP.

Las actividades tienen un formato similar al de la prueba oficial y pueden realizarse tantas veces como cada participante considere necesario. El material incluye explicaciones sobre las respuestas correctas e incorrectas, con el objetivo de que los postulantes puedan repasar los contenidos y familiarizarse con el tipo de consignas que encontrarán durante las jornadas de evaluación.