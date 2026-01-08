Startup uruguaya captó US$ 3,5 millones y lleva sus soluciones de inteligencia artificial al mundo

La tecnológica uruguaya Horizon AI, con raíces en Uruguay y sede operativa en San Francisco, cerró una ronda de inversión por US$ 3,5 millones.

La operación fue liderada por el fondo NXTP, con participación de Jeff Lawson, EWA Capital, Tom Hedrick, Matías Woloski, Ruben Sosenke y otros inversores estratégicos.

Fundada por Nicolás Scopesi (CEO), Nicolás López (CPO) y Miguel Langone (CTO), Horizon es una plataforma de IA para organizaciones de banca, servicios financieros y seguros. Su tecnología habla con los empleados a escala y unifica el descubrimiento, el análisis y la planificación en un único sistema, transformando el conocimiento organizacional en un cerebro digital vivo. A partir de allí, los equipos detectan ineficiencias ocultas, priorizan las iniciativas de mayor impacto, pudiendo ejecutar en minutos lo que tradicionalmente lleva 18 meses.

“Estamos frente a un cambio de era. En los próximos meses, muchas organizaciones van a tener que replantearse no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Horizon nació para ayudar a transformar ese ‘cómo’. Venimos a construir con propósito, aprender y adaptarnos sin detenernos. Esta ronda es una señal clara de que ese futuro ya empezó, y de que América Latina tiene un rol que jugar en él”, señaló Scopesi.

Los fondos obtenidos en esta ronda permitirán ampliar los despliegues empresariales, profundizar integraciones técnicas y extender el alcance de la plataforma a más procesos organizacionales.

Impacto corporativo

Horizon integra el ecosistema de innovación de Cubo Itaú Uruguay, y en 2025 incrementó seis veces sus ingresos respecto al año anterior, trabajando con empresas líderes como Mercado Libre, Itaú, PwC, SURA y PedidosYa.

Sus modelos de IA realizaron más de 12.000 entrevistas a empleados en múltiples mercados, logrando más de 5.000 oportunidades de mejora, muchas con retornos estimados superiores a los US$ 100.000 por iniciativa.

La compañía cuenta con certificación SOC 2 (Service Organization Control 2) y ha lanzado más de 45 funcionalidades clave en el último año.