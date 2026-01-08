Startup uruguaya captó US$ 3,5 millones y lleva sus soluciones de inteligencia artificial al mundo
La tecnológica Horizon AI concretó su ronda semilla liderada por el fondo NXTP. Además, contó con la participación de Jeff Lawson, EWA Capital, Tom Hedrick, Matías Woloski y Ruben Sosenke, entre otros
La tecnológica uruguaya Horizon AI, con raíces en Uruguay y sede operativa en San Francisco, cerró una ronda de inversión por US$ 3,5 millones.
La operación fue liderada por el fondo NXTP, con participación de Jeff Lawson, EWA Capital, Tom Hedrick, Matías Woloski, Ruben Sosenke y otros inversores estratégicos.
Fundada por Nicolás Scopesi (CEO), Nicolás López (CPO) y Miguel Langone (CTO), Horizon es una plataforma de IA para organizaciones de banca, servicios financieros y seguros. Su tecnología habla con los empleados a escala y unifica el descubrimiento, el análisis y la planificación en un único sistema, transformando el conocimiento organizacional en un cerebro digital vivo. A partir de allí, los equipos detectan ineficiencias ocultas, priorizan las iniciativas de mayor impacto, pudiendo ejecutar en minutos lo que tradicionalmente lleva 18 meses.
“Estamos frente a un cambio de era. En los próximos meses, muchas organizaciones van a tener que replantearse no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. Horizon nació para ayudar a transformar ese ‘cómo’. Venimos a construir con propósito, aprender y adaptarnos sin detenernos. Esta ronda es una señal clara de que ese futuro ya empezó, y de que América Latina tiene un rol que jugar en él”, señaló Scopesi.
Los fondos obtenidos en esta ronda permitirán ampliar los despliegues empresariales, profundizar integraciones técnicas y extender el alcance de la plataforma a más procesos organizacionales.
Impacto corporativo
Horizon integra el ecosistema de innovación de Cubo Itaú Uruguay, y en 2025 incrementó seis veces sus ingresos respecto al año anterior, trabajando con empresas líderes como Mercado Libre, Itaú, PwC, SURA y PedidosYa.
Sus modelos de IA realizaron más de 12.000 entrevistas a empleados en múltiples mercados, logrando más de 5.000 oportunidades de mejora, muchas con retornos estimados superiores a los US$ 100.000 por iniciativa.
La compañía cuenta con certificación SOC 2 (Service Organization Control 2) y ha lanzado más de 45 funcionalidades clave en el último año.
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